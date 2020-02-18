【武漢肺炎】Rainbow被困武漢第24日　大讚當地人富人情味的一面

新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，內地多個地方繼續封城，當然也包括了病毒源頭所在地武漢。𡃁模胡心諾Rainbow（現名為胡淽喬/Annabella），早前因為要陪男朋友到武漢，至今依然被困當地，她連日來亦有於IG更新自己和當地的最新情況以及報平安。不知不覺她已在當地滯留了將近一個月，呢日她就於IG出post發文update她的最新情況。

Rainbow至今依然被困武漢。(ig@annabella.woo)

Rainbow留言表示：「武漢封城後第24日，離上次去超市已經是四天前，這幾天都沒出門留在家中自我隔離。原來可以去領物資，每個家庭可以領菜、兩隻蛋🥚🥚，沒有肉類。不過我們沒有去領因為還有食糧，還是留給有需要的人吧。之前不知道因為沒有人上門通知，是村民之間才有的微信群內才得知，可能他們覺得沒有外地人在這裡呢。」

Rainbow未知幾時可以返香港。(ig@annabella.woo)

她又大讚當地人充滿了人情味的一面：「繼上篇說了一些在這邊看到不解的事情；今篇說一下在這裡看到的人情味

1. 現在不能去超市買菜，沒有菜的話去鄰居門前通知一聲就可以去田𥚃割菜，鄰里守望相助

2.有村民把自己種的花生分享給大家

3.村內有些男丁也出去幫忙建火神山醫院，而且完工後要隔離14日才能回家。

4.鎮上前天有婦人因吵架跳河，立即有幾個人奮不顧身跳下河去救起(現在是冬天而且現今碰瓷的人也不少，所以能挺身而出去救人確實可貴)

每個地方都有好人、有壞人，還是相信社會上好人比壞人多」

Rainbow大讚當地人充滿了人情味的一面。(ig@annabella.woo)