【法證先鋒IV．劇透】米雪終被拘捕　張文慈為救人竟襲擊朱晨麗

TVB重頭劇《法證先鋒IV》上集講到劇團掌板黃立強（楊證樺飾）遇害，警方在他家中搜出證據，經法證化驗後，終確定殺害龍耀中（嘉駿飾）、靚少寶的真兇。高Sir（黃浩然飾）透過案發現場的血濺痕跡，與Dr. Man（李施嬅飾）檢驗立強身上傷痕的結果互相比對，推敲出兇器大有可能是日本刀。兩人一同拜祭Dr. Man的姐姐聞家祈，不由憶起各自的往事。拜祭期間，遇上因追訪黑幫內幕而身陷險境的網媒記者Chris（湯洛雯飾），二人皆對Chris的膽識與應變力留下印象。

高Sir（黃浩然飾）透過案發現場的血濺痕跡，與Dr. Man（李施嬅飾）檢驗立強身上傷痕的結果互相比對，推敲出兇器大有可能是日本刀。（電視截圖）

King Sir（譚俊彥飾）查知龍映雪（米雪飾）對刀劍熟練，雖與立強互不咬弦，卻與其妻兒關係密切，覺得事有蹊蹺。高Sir從一宗交通意外的新聞中，洞悉破案關鍵，得以成功揪出真兇原來是立强的兒子黃誠康（林子超飾）。然而眾人發現龍耀中與立強兩宗案件，皆有一微妙的共通之處，認為案件尚有內情。高Sir遂與下屬，Madam高（朱晨麗飾）找雪姐查問，竟見雪姐的衣箱淑敏（張文慈飾）倒臥血泊中！

龍映雪（米雪飾）嫌疑最大！（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【法證先鋒IV】陳煒連踩48個鐘冇停過：我經歷咗導演團隊換咗三輪

最新一集將會講到雪姐否認傷害淑敏，淑敏亦堅稱是意外，Madam高查悉雪姐與淑敏羈絆甚深。為求真相，Dr. Man替淑敏進行活體取證，果然有所發現。King Sir透過舊租客介紹，以為迎來新的男租客，怎料搬進來的竟是Chris，甚是苦惱。Chris不僅滿意新居，且與另一租客、科學鑑證主任Charm（鄭俊弘飾）志趣相投。Chris於一次喬裝調查中再次險象環生，幸好碰上高Sir，高Sir一而再地目睹Chris行為魯莽，印象不佳。

Chris（湯洛雯飾）於一次喬裝調查中再次險象環生，幸好碰上高Sir，高Sir一而再地目睹Chris行為魯莽，印象不佳。（劇照）

另一邊廂，高Sir的品酒師女友Monique（鄭希怡飾）回港，得妹妹Madam高悉心安排，甜蜜渡過。同時Dr. Man到老人院探望從小照顧自己的女傭秋姐（謝雪心飾），主僕二人情誼深厚。雪姐因劇團接二連三發生兇案，毅然作出了斷，淑敏負傷趕往勸止，卻見雪姐已被拘捕。淑敏視雪姐為生命中最重要的人，遂遷怒警方，竟以利刀襲擊Madam高。

雪姐被拘捕。（電視截圖）