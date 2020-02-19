39歲陳冠希曬最新全家福表情紋魚尾紋出晒嚟　網民：真係老咗好多

現年39歲的陳冠希 (Edison) 曾經風靡萬千少女，20歲時初出道時的他絕對是個超級俊美的少年，集型英帥靚正於一身，他的靚樣真是零死角點睇都咁靚仔。他在電影《無間道》、《頭文字D》以及《特警新人類》入面的帥氣造型真是迷死人。

Edison後生時真係好靚仔。(網上圖片)

可是歲月不饒人，Edison亦難逃慢慢變老的命運，這亦是每個人都必經的階段，只是有些藝人凍齡有術，才可以keep住年輕的樣子。然而近年Edison已很少於幕前演出，主力打理生意和照顧家庭的他，可能已不太在意自己是否能夠keep住昔日個靚仔樣，即使外貌明顯變老了也沒所謂。他早前於IG post了一張他和太太秦舒培以及囡囡一家三口的溫馨合照，大曬幸福。不過網民的重點卻落在他滿是表情紋和魚尾紋的面上，更開post討論，紛紛留言慨嘆他已由一代美少年變成阿叔，不過都是一個型佬。有網民就指Edison現在的樣子有些似劉德華和江華，笑言終於明白當初為何他會被選去演劉德華的後生版。

Edison個樣真係老咗好多呀。(ig@edcee3000)

點擊下圖逐格睇Edison後生時有幾咁靚仔，以及佢嘅近照：