【武漢肺炎】Rainbow被困武漢收到四盒日本口罩：雪中送炭的感覺

新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐,𡃁模胡心諾Rainbow(現名為胡淽喬/Annabella),至今依然被困在武漢,她連日來亦有於IG更新自己和當地的最新情況以及報平安。呢日她就繼續於IG出post發文update她的最新情況,並拍片分享了一件令她很感動的事。Rainbow很開心日前收到了一位日本朋友於當地寄給她的日本口罩,更有四盒之多,令她大呼好感動,讓她有雪中送炭的感覺。

Rainbow仍然被困武漢。(ig@annabella.woo)

以下是Rainbow最新IG post全文內容:



武漢封城後第26日

離上次去超市已經是六天前

我們村口現在也封了不讓車輛進出,但還可以走路/摩托車出去買東西。

前天去了郵局取包裹,原本三天就到的國際快遞EMS要2星期才送到,而且不上門派件要親自去郵局取件。

那個包裹是一個日本朋友寄了口罩和龍角散給我,真的好感動,雪中送炭的感覺!thank you so much my best friend from Japan ありがとうございました

還用中文字寫了:親愛的朋友 武漢加油!

很有愛

今日村派了一張 <疫情期間居民出入卡>,每戶每3天可1人外出,每次不可超過2小時。

明顯這條村的防疫措施越來越嚴謹,雖然我現在住的這條村沒有人感染,但鎮上已經有70多例‧希望這場疫症快快完結。

Rainbow收到四盒日本口罩。(ig@annabella.woo)