【武漢肺炎】Rainbow被困武漢收到四盒日本口罩：雪中送炭的感覺

新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，𡃁模胡心諾Rainbow（現名為胡淽喬/Annabella），至今依然被困在武漢，她連日來亦有於IG更新自己和當地的最新情況以及報平安。呢日她就繼續於IG出post發文update她的最新情況，並拍片分享了一件令她很感動的事。Rainbow很開心日前收到了一位日本朋友於當地寄給她的日本口罩，更有四盒之多，令她大呼好感動，讓她有雪中送炭的感覺。

Rainbow仍然被困武漢。(ig@annabella.woo)

以下是Rainbow最新IG post全文內容：



武漢封城後第26日

離上次去超市已經是六天前

我們村口現在也封了不讓車輛進出，但還可以走路/摩托車出去買東西。

前天去了郵局取包裹，原本三天就到的國際快遞EMS要2星期才送到，而且不上門派件要親自去郵局取件。

那個包裹是一個日本朋友寄了口罩和龍角散給我，真的好感動，雪中送炭的感覺！thank you so much my best friend from Japan ありがとうございました

還用中文字寫了:親愛的朋友 武漢加油！

很有愛

今日村派了一張 <疫情期間居民出入卡>，每戶每3天可1人外出，每次不可超過2小時。

明顯這條村的防疫措施越來越嚴謹，雖然我現在住的這條村沒有人感染，但鎮上已經有70多例‧希望這場疫症快快完結。

Rainbow收到四盒日本口罩。(ig@annabella.woo)