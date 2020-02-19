鄧炳強與藝人飯聚遭網民公審　歐陽震華：唔使避忌，搵嘢嚟講！

日前網上流出警務處處長鄧炳強聯同晨曦足球隊和明星足球隊一齊食飯的短片，引起極大回響。片中看到鄧炳強上台發言感謝一眾藝人朋友支持，而出席藝人在演藝圈中大部分都是有份量的前輩，包括成龍、曾志偉、譚詠麟、方中信、盧惠光、林國斌、歐陽震華、張智霖等人。

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對於跟處長及警務人員食飯，有部分出席飯局的藝人就認為只屬正常聯誼，不過就有個別人士指將片段瘋傳的做法是借題發揮。歐陽震華接受傳媒訪問時表示當日沒有落場踢波，所以只去食飯，又稱「唔使避忌，小題大做，搵嘢嚟講」。

至於昨日（18/2）被網民發現出席飯局後翌日帶上CSI口罩，而被網民質疑的羅鈞滿就表示當晚大家只是踢波後食餐「波後飯」而已，只是現今任何人的私生活都活在鏡頭下：「我相信任何試過做運動嘅朋友，無論踢波、打籃球、排球乜都好，都聽過有一樣嘢叫做『波後飯』，你哋有你哋『家常便飯』，人哋有人哋『波後飯』，有咩問題呢？如果私人時間做咩、講咩、同咩人一齊都要被公審嘅話，或許真的太可悲。」

林國斌則直言只是跟明星足球隊食餐飯，亦不會理會別人說什麼。至於莊思明亦力撐去飯局沒有問題，更認為不應剝奪每人都有選擇朋友的自由，更不明白食餐飯都會發酵成這樣，只要不傷害到別人就沒有問題。