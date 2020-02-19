【三生三世枕上書】郭品超仙氣登場吸人氣　42歲竟同韓國男神撞樣

熱播中的內地玄幻劇《三生三世枕上書》大受歡迎，至今網上平台總播放量更突破30億人次點擊收看，話題度亦十分高企。劇集雖然以白鳳九（迪麗熱巴飾）與東華帝君（高偉光飾）為主，但其他配角亦引起不少關注。就好像繼台灣型男陳楚河飾演的折顏仙氣十足溫文儒雅勁吸人氣之外，近日登場由凍齡男神郭品超飾演的西海二皇子蘇陌葉亦同樣吸睛，風度翩翩的氣質令他獲得不少讚賞，更有網友直言他同韓國男星車銀優撞樣，42歲的外表完全不輸時下小鮮肉。

白鳳九同東華帝君的三世情又展開新篇章。（影片截圖）

隨著劇情愈播愈緊湊，白鳳九同東華帝君的三世情亦展開新篇章，他們齊齊墜入了梵音谷中有了新的身份。在此篇章中迪麗熱巴是比翼鳥族二公主的阿蘭若，她是沉曄（高偉光飾）的表妹並且喜歡他。在這一世西海二皇子蘇陌葉（郭品超飾）亦首次登場，仙氣十足的他是一位充滿謀略的聰明男子，他是阿蘭若夢境中的師父，並且喜歡對方。擅製茶又喜歡吹簫的他總是給人一種風流倜儻的文藝氣息形象，一登場就已經吸引不少劇迷眼球。

雖然郭品超只是剛剛登場不久，但他的仙氣飄飄玉樹臨風的一面已經為他收獲不少粉絲，更有網友因為他如此仙氣又儒雅的氣質直言他與韓國人氣男星車銀優長得非常相似，二人均屬高大身材又是小臉的男生，特別是側面的角度絕對會令人誤以為是同一個人，大家在微博紛紛留言道：「都是那種漫畫男的臉」﹑「車車不就是五官柔化版的郭品超」等，直言他現年42歲外形完全唔輸小鮮肉。

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郭品超因為蘇陌葉而人氣急升。（劇照）

16年前郭品超因為一部電視劇《鬥魚》而走紅，16年後如今的他已經是42歲的成熟男人，但外形仍然與從前根本沒有太大分別。不少網友均直言他的膚質﹑身材狀態都非常好，甚至於不比年輕偶像差添。事實上，郭品超有如此凍齡的外表其實有自己一套保養方法，據他早年曾接受內地媒體訪問時表示，他是一位非常注重臉部保濕的人，所以幾乎每一晚他都需要敷保濕類的面膜，除此之外他更認為要多吃水果與飲水，每天都要吃三種以上的水果，這樣才達到身體上補充水分的營養。另外，他亦堅持健身來維持好身材，即使劇組遠赴偏遠地區拍攝沒有健身室，他就會自備健身器材在房間裡做運動，絕對是一位相當自律的藝人。劇集除了在內地播出之外，香港方面「黃Viu煲劇平台」亦同步播出，只要是Viu升級會員就可以搶先緊貼最新集數，一般觀眾亦可免費收看。

郭品超撞樣車銀優。（郭品超微博圖片﹑eunwo.o_c@IG）

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