【BB大晒】疫情影響開工無期　馬國明：有咩事唔知點賠個女比人

受疫情影響，劇集《BB大晒》暫時只係完成試造型部分，未有實際開拍日期。（微博圖片）

李佳芯前年與黎諾懿合演劇集《BB來了》大受歡迎，無綫本己打算原班人馬開拍續集，但李佳芯去年疑因捲入政治風波而遭公司雪藏，有傳續集將會易角，並由馬國明以及岑麗香（香香）擔正。

馬明話自己呢排都有好好做防措施，並透露由於劇集未開拍，所以多留在家中睇劇本。（資料圖片）

吳岱融日前於微博上載多張與馬國明、岑麗香的合照，並發文表示「新劇BB大晒」，據悉，吳岱融將在劇中飾演馬明的外父，馬明接受《香港01》訪問時表示前日只係返公司試造型，並謂由於受武漢肺炎影響，所以至今仍未開拍：「實際開工日期仲未知，公司仲討論緊，因為大家都明白，劇集有小朋友，要真係完全安全的情況下先可以開始。以我收到嘅消息係正式開工前會有記招。同埋，我哋仲緊張過小朋友媽咪，因為如果有咩事，真係唔知點賠返個女比人哋。」馬明透露當日試造型時，抱小朋友前都先用酒精搓手液。

對於自己喺劇中飾演爸爸，馬明話一定要同岑麗香請教。（微博圖片）

提到武漢肺炎疫情持續，馬明表示自己亦有勤洗手以及進行消毒等工作。「好在呢排都係做前期工作，即係留喺屋企睇劇本，所以唔會過份地擔心。

