李施嬅入行多年終獲邀合唱勁興奮：可以進攻樂壇新人獎

李施嬅、海俊傑今日（19/2）現身商台宣傳TVB劇集《法證先鋒IV》及合唱歌《二次緣》。李施嬅透露今日是最後一次為劇集宣傳，因為明天就要飛到加拿大拍劇，不過她希望能趕回來一同欣賞大結局：「小青姐（梅小青）想我一齊睇大結局，我聽日飛係早咗過去，希望可以配合到。第一次喺外國擔正，戲份都重，睇下可唔可以拍晒我啲戲份先，等我趕得切返嚟。希望可以完滿，呢套都係小青姐退休告別作，好希望可以支持。」

李施嬅搭飛機會帶備酒精搓手液、口罩、眼鏡，帽。（陳順禎攝）

李施嬅、海俊傑的合唱歌《二次緣》MV以微電影方式拍攝，二人對成品非常滿意。施嬅更大爆海俊傑拍攝時感動流淚：「我都估唔到佢原來咁感性，因為拍《法證》佢個人係好硬。經歷咗《法證》咁耐，終於投入到。佢除咗對住太太，係唔識同其他女人談心，所以你太太係好幸運嘅女仔，唔需要擔心老公，係唔會過到電。」

李施嬅指海俊傑完全不懂談情，要慢慢灌輸結他，例如眼神可以溫柔些。（陳順禎攝）

施嬅第一次唱屬於自己的歌，海俊傑讚不絕口：「佢唱得好好，彈琴又好，音樂元素已經喺度，佢一開始錄好擔心，施嬅好勤力，搵咗好多老師，又主動搵我夾歌。」施嬅等了多年，終於獲邀合唱，所以她非常珍惜今次機會，更笑言要競逐樂壇新人獎：「我而家已經係樂壇新人，2020年新人，可以進攻樂壇新人獎。」

「武漢肺炎」疫情嚴重，無疑會影響歌曲宣傳，施嬅大感可惜：「呢首歌好啱合唱，有卡拉OK將首歌擺咗版面，但冇人去點。不過諗緊有冇得上網，有啲app可以同大家合唱，或者開live同大家一齊唱。」

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