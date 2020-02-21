古天樂捱過窮苦更體會基層困境　良心老闆與員工共渡時艱

古天樂投資的名廚酒家在武漢肺炎疫情打擊之下暫停營業，他承諾會在疫巿下盡力保住員工飯碗，更讓員工放有薪假期，更全球搜購130萬個外科口罩，與香港人齊心抗疫，古天樂再獲網民狂讚是「良心老闆」。 他即使明知生意將會蝕到入肉，也不會因此而裁員止蝕，因為他出身基層，15歲便出社會做事，又經過在TVB無日無夜的開工日子，捱過窮捱過苦，令他更明白別人的困境，盡自己能力，幫助更多的人。

古天樂旗下酒樓暫停營業，但他承諾不會炒人並讓員工放有薪假，獲網民大讚是「良心老闆」。（FB圖片）

除了不讓員工在疫巿下失業，古天樂慈善基金更在全球搜購130萬個外科口罩，送給有需要人士。大家都知道古天樂是圈中的大慈善家，他的行善事蹟大家都已經暸如指掌：捐贈修建過百間小學，讓貧困兒童上學脫貧；除了小學，還有捐贈了多所醫療室、近千口水窖，以及小水利工程，改善貧窮地區的醫療民生；每次有藝人出事，作為香港演藝人協會會長的他即使再忙也會第一時間伸出援手。

眾所周知，古天樂是一個工作狂，投資電影，開公司，狂接廣告代言、商演等。他每年參與拍攝的電影，不論大片或爛片、主演或客串不少於甚至多於十部；狂拍廣告代言，有時見到一些名氣不大的品牌有古天樂的出現，實在感到驚詫，他似乎幾乎不太揀job，有錢就一定賺；他也會不理身價，到內地三四線城市商演，聽落是酬勞不高但要舟車勞頓出席的辛苦錢，但他也不推辭。

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古天樂身家十多億仍拼命賺錢，只為可以繼續行善。（資料圖片）

古天樂仲說過賺錢好辛苦，他不會隨便浪費，他不計較拍爛片，不介意到三四線城市商演，就算拍騎呢廣告亦OK，而他出差也只是搭廉價航空商務機位。賺錢雖然辛苦，但他在能力所及，也盡力去幫助別人，從貧窮山區兒童到圈中藝人失業或缺乏口罩，他也會伸出援手。所以在疫巿下，即使生意又幾難做，古天樂無論如何都不會讓自己的員工失業，是意料中事。