譚凱琪入紙嫁圈外富貴男友　準備展開「造人」大計：我都想生B！

譚凱琪（Zoie）即將成為人妻，下嫁拍拖8年的富貴男友莊日宇（Enrico）。日前正式入紙申請註冊結婚的她接受《香港01》訪問坦言男友在外地求婚：「都好一段時間喇，雙方都覺得係時候去到另一階段。（點解唔早少少？）因為之前大家都好Focus自己嘅工作。（長輩催婚？）係有長輩問過嘅，但唔關長輩事，主要係雙方認為啱時候。」提到求婚細節，譚凱琪就指遲些才一次過公開，僅透露場面夠浪漫：「佢好花心思。（有跪？）有！同埋佢都好緊張。（戒指好大隻？）我唔係咁膚淺！」她坦言婚禮舉行日期仍然在商議當中，又指因為「武漢肺炎」肆虐，所以不會是半年內的事。

雖然否認雙喜臨門，但她卻指現在是時候要陀B：「我自己都想！一步一步嚟啦，想過咗二人世界先，不過所有嘢都會低調進行，因為另一半唔係圈內人。」又謂婚後會繼續拍劇與觀眾見面。另外，譚凱琪亦有在社交網站貼出婚照，更寫道：「風雨同路，風雨不改，牽著你手直到永遠，一瞬間已八年了，我們即將往人生另外一個階段進發，期待與您往後的約定。」又標籤了王菲名曲《約定》「就算你壯闊胸膛不敵天氣」、「兩鬢斑白都可認得你」兩句歌詞，非常甜蜜。

譚凱琪邊似已經38歲：

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譚凱琪男友莊日宇起底 傳是餐廳集團老闆家住加多利山