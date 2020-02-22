【武漢肺炎】牛雜妹李美琪韓國買口罩行到腳斷　被封BB肥連詩雅

香港一罩難求，市民為撲罩都各自想盡辦法，牛雜妹Monnie和家人喺元朗開設麵店，加上家中長輩又多，需要大量口罩及消毒用品，喺香港死撲爛撲都係得好少，最後 Monnie 去咗韓國首爾五天，喺當地朋友幫忙下終於搜購到相關用品，可以帶回香港供親友及病患者使用。

牛雜妹早前到韓國旅行兼搜購防疫產品。

牛雜妹去左韓國狗仔CAFE．

Monnie喺韓國嘅頭三日，除咗食飯同去過一間狗仔 cafe 外，全部時間行超市及便利店，日日行到腳斷，不過所有口罩及消毒衛生用品都被掃清，只餘下棉質或者質料不符規格嘅口罩，情況非常誇張。不過之後韓國將港澳列為疫區，對中港澳旅客進行檢疫措施，瞬即令旅客量大降，Monnie話：「我嚟到韓國嘅頭幾日仲有好多中國人同香港人，所以買口罩嘅情況基本上係搶購一空，或者得啲冇用嘅口罩，係自從南韓對港澳實施管制之後，真係少咗好多人，超市同便利店都開始返貨，我先成功買到口罩同消毒物品返香港。」

牛雜妹為咗撲口罩行到腳斷。

牛雜妹之前拍攝嘅《向西聞記》單元《食女性地嘉亨灣》，播出後唔少網民都指 Monnie 似連詩雅，佢仲自嘲 baby fat 有肉地：「有人話我似連詩雅都幾搞笑，因為佢好高好瘦，我初初出道時都有朋友話我似，但我就唔覺得有相似地方，當時自己都幾 baby fat 吓，可能青春，始終《向西聞記》都兩、三年前拍，當年係肥少少有啲肉地，睇番都幾得意。如果以依家瘦番嘅我再去拍呢套或者續集，唔知又有冇唔同呢？希望之後有多啲作品俾大家睇到。」

好在牛雜妹不負眾望成功購入大量防疫產品。