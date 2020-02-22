【武漢肺炎】森美父母坐包機安全抵港接受隔離　曾被拒登機離開

新型冠狀病毒肺炎持續肆虐，致令人心惶惶，有數以百計宗新冠肺炎確診個案的郵輪鑽石公主號，被困在船上的香港人，昨日已起分批坐政府包機回港。森美的父母被困在船上多日，他們於今日凌晨一時多亦已乘搭了第二班包機抵港，兩人的新冠肺炎檢測結果呈陰性，但也需要在家中接受隔離。森美凌晨於他的IG和FB報喜表示：「父母終於回港接受隔離，安心多點，多謝曾幫手協助的所有朋友，及專業人士，更感激所有關心的親友朋友好友，抗疫中的每一位，繼續努力！」不少網民都留言替森美感到開心，不過卻有網民指責他沒有多謝香港和中央政府包機接他父母回港。

森美父母已安全抵港。(網上圖片)

據悉，原來森美父母今次乘坐包機返港的時候，曾遇上了一些阻滯。與森美父母同坐包機回港的18名港人，在羽田機場被國泰拒絕登機，有指是因為他們被日方的醫生告知曾與確診者有緊密接觸，即使後來發現有關消息實屬錯誤，但國泰始終拒絕讓他們上機。森美就向傳媒透露原來他的父母也險些上不到機，就因他們被誤以為是確診者的親密朋友，森美爸爸透過翻譯澄清，國泰逐查證到是日本的資料出錯，到最後才立即安排森美的父母登機，終能順利抵港，可謂有驚無險。