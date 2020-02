日模松岡李那 (Lina) 身材一向好好,今年好勤力做運動的她更是愈來愈fit,不是一味得個瘦字,而是有肌肉有線條的,成個body figure都好靚。呢日她就於她的IG出post預告自己將會變肥妹,她留言表示:「I'll become fat girl for 2 months from now on, make my boobs n butt bigger then training.」原來她是為了想令胸部和臀部變大變得更加豐滿一些,所以不惜增肥來鍛練身形。

Lina預告自己會變肥妹。(IG@linahxoxo)