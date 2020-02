新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐,因為疫情關係,台灣早前已暫停受理香港與澳門居民申請簽證入台。麥明詩 (Louisa) 現時正以律師行顧問的身份在台灣工作,她若是離開了台灣返港,就不會再獲淮發簽證到當地,所以她只好繼續留台,暫時不返港。

Louisa目前正身在台灣。(ig@louisa_mak)

Louisa在當地一直入住酒店,就獲店方為她升級房間,呢日她就於IG story透露自己幸運1被upgrade了一間有大浴缸的客房,還可以望到大巨蛋的景色。她還用這個大浴缸來洗她的內衣褲,表明自己因為不能夠返香港,所以要洗內衣褲來替換。她用英文留言表示:「you wash your underwear because you've been stuck here for almost a month #出咗境就入唔返嚟」咁大個浴缸,想洗幾多都得啦。