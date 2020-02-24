【多圖】小鄧紫棋邊按摩邊交友狂尖叫　工作人員：被你搞到很情色

有小鄧紫棋之稱的台灣網紅「蕾菈」（Lyla）的個人YouTube頻道《我是蕾菈I'm Lyla》一向受網友熱捧，現在訂閱人數已經超過63萬。她最近發布了一段她一邊做腳底按摩一邊玩交友app的宣傳影片，自認忍痛和忍癢能力極低的她在過程中瘋狂亂叫，有時候為了壓抑自己的表情又默默低吟，又跟陌生人講自己「下面」正在被按摩，語氣上又帶點挑逗，難怪工作人員田田也忍不住揶揄她把整個影片都搞得很情色。

其中一名網友說：習慣了：

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發高燒「失蹤」 蕾菈發帖報平安

可是最近蕾菈突然消失了3天，除了沒更新社交網站之外，就連與粉絲的互動也幾乎絕跡，網友都大表擔心。原來是因為蕾菈她病倒了，還發高燒，終於在23日凌晨時發新動態報平安：「隔了三天才發文是因為這三天都在發燒，先強調我已經去大醫院看過，不是流感也不是肺炎也不是感冒，身體發炎指數太高，剛好又胃發炎，然後淋巴也腫起來，所以正在服用抗生素治療，這幾天不斷燒退燒退甚至燒到39.40。今天感覺比前兩天好一點點了，一直都不是很顧身體，啥保健食品都沒在吃，又常熬夜搞得身體一生病，就給我來個大的。照胃鏡又胃炎胃潰瘍胃食道逆流的。希望大家都能重視自己身體別跟我一樣以為年輕就沒差，我現在覺得超有差呀！！！！好啦報告完畢，我還在家休養中，大家不用擔心。I'm a Wonder Woman 」。

蕾菈幾天不見人，IG的粉絲很想你喔：

【多圖】台網紅小鄧紫琪按摩祼上身自拍 網友暴動︰太「胸」狠

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