《金枝慾孽貳》六壯士無懼疫情　為伍詠薇慶祝51歲生日

2月24日係伍詠薇51歲生日。（IG：@christineng）

2月24日係伍詠薇51歲生日，雖然近日香港人因為武漢肺炎疫情減少外出，不過人緣甚廣嘅佢都獲多批好友慶生。潘曉彤上載多張「金枝六壯士」合照，無懼疫情同伍姑娘慶生，果然好姐妹呀﹗

金枝六壯士雖然唔齊人，不過一樣出關同伍詠薇慶生。（IG：@christineng）

2012年播出嘅《金枝慾孽貳》當年大獲好評，伍詠薇、苟芸慧、梁嘉琪、簡慕華、潘曉彤以及伍姑娘助手培養出好感情，自稱「金枝六壯士」，多年來感情要好不時聚會。伍姑娘50+1，佢地當然不能缺席，六壯士中簡慕華及茍芸慧未有現身，但就多咗周家怡一同慶祝。

戴住口罩都要出席飯局呀。（IG：@rachiepn）

伍姑娘亦喺24號早上留言向好友們致謝：「今日係我正日生日，整個二月好多親朋戚友邀請食飯，感謝大家﹗但係因為疫情關係，我抱住～～只要大家夾到時間就替我搞吧（咁當然我都會選擇我喜歡嘅飯腳）因為明天馬上就要投入新工作，所以仲有好多我喜歡嘅朋友，未能一一夾到期⋯⋯請見諒⋯⋯來日方長，禮物可先照收﹗分享一下之前生日飯係同邊個食，請自己對號入座啦⋯⋯再一次感謝你哋抽時間請我食飯同送禮物。」佢仲預告正日生日飯唔係二人世界，唔知係邊位陪佢呢？

金枝六壯士多年來不時聚會。（IG：@rachiepn）