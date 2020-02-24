傳搭上Angelababy旗下藝人哈妮克孜　黃曉明發聲明起訴造謠者

Angelababy與黃曉明在2015年舉行世紀大婚後，多次傳出婚變傳聞，最近因為黃曉明一句感覺會變又再次傳出兩人感情生變。（VCG）

黃曉明同Angelababy結婚4年多以來，不時傳出婚變消息。早前喺微博瘋傳曉明搭上內地女星哈妮克孜，Baby出面發聲明澄清後，呢日曉明亦終於開腔，委託律師控告三位微博用戶造謠，指自己19年底至今一直喺成都拍戲及關注疫情：「萬萬沒想到會因此事佔用公共資源，我感到很無奈也很抱歉。」

黃曉明2月24日轉載委託律師聲明，對造謠者絕不手軟。（微博：＠黃曉明）

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黃曉明委託律師發聲明，表示已發律師信要求造謠者公開道歉，並作出相關經濟損失及精神損害撫慰金的賠償。其後曉明亦轉載聲明並留言表示：「從19年年底至今，我一直在成都劇組拍戲，並在疫情發生後聽從劇組安排在酒店進行自主隔離。這段時間一直關注著疫情進展，希望能夠為抗疫一線的工作者們和病患們盡我的綿薄之力，萬萬沒想到會因此事佔用公共資源，我感到很無奈也很抱歉，希望廣大網友不信謠、不傳謠，多關注疫情，望我們早日渡過難關。」

哈妮克孜喺綜藝節目《國風美少年》表演「敦煌舞」令人驚艷。（IG：@hanikezi）

事件中嘅女主角，來自新疆現年24歲嘅哈妮克孜，係Angelababy同陳赫成立嘅經理人公司旗下藝人，去年年尾亮相綜藝節目《國風美少年》表演「敦煌舞」令人驚艷，網友指佢就好似「敦煌壁畫上的仙女」，將佢同佟麗婭、迪麗熱巴和古力娜扎並稱為「新疆四美」，更指佢係「4000年難得一遇嘅美女」，絕對有力同迪麗熱巴一較高下。

哈妮克孜現為Angelababy經理人公司旗下藝人。（IG：@hanikezi）