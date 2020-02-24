【開心速遞】導盲犬失控劇情涉誤導　香港導盲犬協會：加深誤解

無綫處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》於日前播出的第794集中，就有一段劇情講述瓜姐（陳嘉佳（小寶）飾）為報後天才聯盟補習社而派出多名超齡學生到補習社試堂，其中一位弱視的男學生更帶同導盲犬上堂。不過劇情中的導盲犬就在教室內小便，更作勢要咬朱凌凌。

其實導盲犬係有訓練過，唔會在室內失禁。（電視截圖）

今日香港導盲犬協會就在Facebook內刊登回應，指：「對於TVB及其合家歡節目《愛．回家之開心速遞》感到失望。錯誤訊息不但影響觀眾對導盲犬的印象，有損導盲犬的專業，更會加深大眾對視障人士的誤解，因此而導至歧視。」

導盲犬就更加不會向人吠叫或者攻擊。（電視截圖）

文中亦澄清了劇情對導盲犬的5項誤解。



1. 片段中的犬在室內小便

導盲犬是經過專業訓練的服務犬，牠們會按照領犬員或使用者指示於室外去廁所

導盲犬不會於室內去小便

如導盲犬意外於室內失禁，一定是其健康出現問題，而有此問題的犬隻並不會擔任導盲犬

2. 片段中犬隻向著他人吠叫

導盲犬經過特別訓練，牠們在工作時並不會向他人吠叫

3. 片段中犬隻咬/攻擊他人

一隻合資格的導盲犬經過多個考核。這些考試能確保犬隻對他人是安全的及能有效地提昇使用者的生活質素，

導盲犬是不會咬或攻擊他人的

所有性情不穩定、有咬/攻擊他人傾向的犬隻會於考核時被淘汰，完全沒有可能成為導盲犬

4. 片段中的犬隻並沒有配戴導盲鞍

導盲犬於工作時一定會配戴導盲鞍

導盲鞍有如制服一樣，導盲犬於公眾場所配戴導盲鞍以讓大眾知道牠們正在工作中

5. 片段中的導師說課程不適合視障人士

根據《殘疾歧視條例》，這句說話是間接歧視。「間接歧視是指要所有人遵守或履行劃一的條件或要求，但這樣做實際試會對殘疾人士不利，兼且亦無充份理由需要加上該等條件或要求。」

朱凌凌想摸「導盲犬」，但牠就吠和攻擊了朱凌凌。（電視截圖）

後段劇情也有交代搞事的學生是由瓜姐安排，那位帶着導盲犬的弱視人仕也是視力正常，不過就並未解釋劇情中出現的是否一隻真正的導盲犬，仍有誤導觀眾之嫌。。

後段劇情都有解釋，不過就未必個個都明。（電視截圖）

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