天使男模Lucky Blue Smith閃婚閨蜜　5招突破Friend Zone變情人

擁有金髮藍眼的21歲「天使男模」Lucky Blue Smith 與「粉紅知己」Nara Pellman結為夫婦，由知己變成情人再結為夫婦。很多人因與異性蜜友朝夕共對而產生超越友達以上的感情，但又害怕一旦向對方表白，連friend都冇得做。

Lucky Blue Smith與知己Nara閃婚，他更指對方是自己的靈魂伴侶。（IG圖片／luckybsmith）

閨蜜比陌生人轉變為情人更困難。你們有數之不盡的話題，亦非常有默契，即使對方不開口，也知道對方的心思，是彼此的Soulmate（靈魂伴侶）。跟對方在一起，既有人陪伴不至於形單隻影，又不需要負戀人的責任，心理上較沒有負擔。但當漸漸習慣對方在身邊，就更難對對方心動了，以下分享5招，讓你點燃愛火，逐步跳出Friend Zone。

巧用暗示

不確定他是否同樣愛上自己，不妨試探一下對方的心意。例如裝不經意問對方，很多人都誤會你們的關係，問他覺得如何，令對方正視二人的關係，是繼續做知己，還是也可以再進一步。

偶爾運用一些小動作，試探對方對自己有沒有同樣意思，但切忌力度過猛。（IG圖片／naraaziza）

來一場浪漫約會 點燃心動時刻

雖然沒有名份，但大時大節也總是一起過，不妨安排一場浪漫約會，例如精心打扮一下，令對方眼前一亮，一起看日落，共遊迪士尼，或者來個浪漫晚餐，在粉紅的氛圍下，更容易點燃愛火。

除了浪漫約會，平日也可以不經意地主動與對方分享食物，間接接吻的小動作，有機會產生觸電感覺。（不過目前武漢肺癌疫情嚴重，不宜交換口水，待疫情過去才試吧！）

切忌做兵

朋友之間的噓寒問暖是必須的，在對方失落時的陪伴開解也是必須的，但切忌過份隨傳隨到，擺明做兵，主動送上門會顯得毫不矜貴，這樣會令對方愈來愈不珍惜自己，更難突破Friend Zone。

切忌委身做兵，一旦成為對方的兵，雙方的關係更難再進一步。（IG圖片／naraaziza）

必要時以退為進

如果已經做齊以上動作，而對方不見有任何回應，此時不妨以退為進，減少與對方接觸，不要即時回電不要隨便爽快應約，偶爾消失才能令對方有空間去想念自己，對方才會開始了解你在他心目中的份量。當然，如果對方輕易找到別人取代你，證明變成戀人的機會不太大，不過也不代表完全沒有機會。

放手一博 向對方表白

「不拖手或者都可堪稱熱戀，一拖手比咳嗽更短」是你最大的顧慮，但你已經愛上對方了，這無論如何都已是一場單純的友誼關係了，與其眼白白看着對方與別人展開一場又一場關係，不如盡早開口，了自己心願，也許對方也在等自己開口呢？不表白就永遠沒有機會再進一步成為戀人，如果不幸失敗了，證明這場緣份不屬於你，也不用爭扎強求了。

表白才有機會再進一步，否則永遠飲恨。（影片截圖）