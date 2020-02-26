鄧麗欣IG出post開香檳慶祝「煞景」惹內地網民誤會　微博急解畫

最近剛完成 ViuTV電視劇拍攝工作的鄧麗欣 (Stephy)，日前在她的IG story post相並留言表示：「咁高興，係因為今日煞~景 #唔係煞科 #有點不捨 #我們的棕地 #力圖稱霸 #五十天 #開香檳 #繼續努力」相中Stephy面前的桌上放了十支估計是香檳的酒用來慶祝。不過她的「煞景」一詞就因為讀音與某兩個字相同，讀音敏感而引起了一眾內地網民的熱議，更在微博上留言追擊她，要求她交代到底是什麼意思。

Stephy表示煞景要慶祝。(ig@stboo)

Stephy為免惹起大家的誤會，她急急在微博出post解畫表示：「看見網上有不少評論的言語，所以我認為有必要解釋一下。通常劇組拍戲圓滿完成了，國語說法是「殺青」，而粵語講法則是「煞科」。就是一個重要的場景完成了我們會說「煞景」，這是從拍戲以來圈中一直的認知言語。而我絕對是一個心口如一的人，更不懂得什麼隱喻。作為一個藝人我深知言行的影響，所以感謝大家及時的提醒與批評，以後我會格外小心，如果這次造成大家誤會或感到不適，我深表歉意！希望大家不要再作太多聯想！

在這個非常時期，我明白大家心情會很低落，很沮喪，我也一直祈求不好的事盡快遠離我們。林林總總也許是生命的無常，唯愛能戰勝一切！最後期望疫情早日散去，大家註意防護！保重身體！」



而Stephy此post一出，亦成功化解了今次網民對她的誤會，沒有再繼續追擊她了。

Stephy表示煞科了很開心但又很不捨。(ig@stboo)

點擊下圖逐格睇內地網民嘅留言以及Stephy微博post解畫：