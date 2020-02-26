【開心速遞】Terry同富家千金Kelly拍拖　丁子田現實中同樣有家底

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》昨晚播出的一集講到Terry (李偉健飾) 為了滿足爸爸龍敢威 (羅樂林飾) 的要求，開始同富家女Kelly (丁子田飾) 約會，兩人去郊遊踩單車，而Terry同Kelly都相處得好愉快。敢威希望能早日抱孫，更安排了Terry與Kelly在酒店相會。Kelly雖然在今集出場的時間不多，不過她以Terry新女的姿態出現，令觀眾留下了深刻的印象。

Terry同Kelly約會。(劇集截圖)

飾演Kelly的丁子田 (Sara) 是2018年香港小姐季軍，參賽時屬冠軍大熱門人選，無論樣貌、身材、背景也是十分特出，可惜最後大熱倒灶只得季軍。現年25歲的Sara家境富裕，自小定居芝加哥，在美國名校密西根大學，讀生物心理學、認知科學和神經生物學，是一位高材生，畢業做過兩年醫藥顧問，有外貌又有學識。另外，Sara的姑媽曾經是TVB金牌綠葉丁主惠，丁主惠跟導演張堅庭是好友關係，Sara是張堅庭的世姪女，提名人也是對方。中文不是太好的Sara為了拍劇，有好努力地學中文操練廣東話。

丁子田的以Terry新女的姿態出現，令觀眾留下了深刻的印象。(劇集截圖)

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