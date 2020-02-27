【後生仔傾吓偈】吳若希跟別人男友曖昧　唔覺意撬牆腳：嗰時好冧

無論係撬牆腳、被撬牆腳抑或做當中嘅主角，吳若希都試過晒。

最新一集《後生仔傾吓偈》以撬牆腳為題，估唔到當中幾位後生仔都曾經試過撬牆腳嘅舉動（雖然最後唔成功），新血之一嘅Enson透露曾經遇上一位表面文青內裡狂野嘅女性，識左無耐，對方就同佢講「我就快同男朋友分手」，暗示Enson可以有進一步嘅行動；而台灣仔子碩，就曾對一位師姐產生好感，明知對方有男朋友，都不時展開攻勢。

佢話自己喺不知情下做咗小三。

至於嘉賓吳若希，無論係撬牆腳定被撬牆腳都試過，但佢就解釋自己係喺不知情下撬牆腳。「讀書時識嘅一位哥哥，大自己五、六年，同對方相處得幾好，但後來先發現佢原來有個拍拖五年嘅女友，不過喺佢吔分手前，我哋一直只係曖昧，例如我唔開心時，就算半夜點幾兩點撲嚟屋企搵我，嗰時係好冧。後來我哋一齊咗四年，到分手前佢先講返，佢同我一齊嘅時候，仲未同前度分手。」

同正印吵架,即時搵副選,睇嚟吳苦希都曾經收埋唔少兵。

吳若希表示長大後，先明白呢位前度點解要無縫地交往，應該係擔心新歡不及前度好。「自己試過同男朋友拍拖一段時間後，覺得關係好似無咁好，而中間又出現一位自己好欣賞嘅男仔，於是就會唔清唔楚咁，好似分咗手，但又未分得晒咁。」之後吳若希又舉例，話自己試過同正印吵架後，即時打比副選，可惜對方無聽電話，最後正印求和成功。「副選後來有打比我，我都有同佢最終嘅選擇，成件事好尷尬。（有兩個男仔對你好唔覺得飄飄然咩？）唔會！好於心有愧，以我成日都諗唔明點解啲人要撬牆腳。」