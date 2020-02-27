【新冠肺炎】冇錢改機票滯留韓國　白雲「疫」境學滑雪焗桑拿

新型冠狀肺炎肆虐，疫情蔓延至全球，在歐洲有擴大迹象，而韓國確診個案逾千宗。受疫情影響，娛樂圈幾乎接近停止運作，而早前原定到當地拍攝的白雲，最後因為工作被取消而滯留當地。不過白雲並沒有因而感到失望，反而積極趁空檔去學滑雪，更笑言要代購韓國口罩幫補學費。

白雲表示學滑Snowboard好累，下課後最好焗桑拿。（IG圖片/@snowybai）

連日來白雲在Instagram上載了學滑Snowboard及焗桑拿的照片，並留言自嘲膽小怕痛，所以別人學一堂的內容，自己卻足足學了五堂，更感觸表示這兩年來自己去了很多地方：「今次一個人在韓國拍攝，學東西，賣口罩賺學費，昨天忙到11點才吃飯，這兩年我飛很多，卻沒有一次是只去玩去旅行的，因為作為極端務實的魔羯（山羊座），只有工作學習賺錢才開心 姐喜歡玩的不是悠閑享受，而是挑戰，新奇和刺激！」

當有粉絲留言勸她快回港，白雲透露因為學滑Snowboard及改了兩次機票而沒有錢，幸好有朋友馬上轉帳給她才訂好後日回港，並叫大家不用擔心。另外，較早前白雲再上載了片段表示首爾沒有大排長龍賣口罩，藥房供應亦很充足：「新聞的標題和照片很多都不是首爾，所以大家勿需過於擔心，我還是那句話：讓自己有多開心就多開心，開心才能提高免疫力。」

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