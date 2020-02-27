內地新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐，至今全國上下都齊心協力防疫，不少人都停工停學留在家中隔離。而內地歌手毛不易亦非常關注是次疫情的支援工作，除了損款損物資之外，更親手創作歌曲《一直到黎明》為抗疫的白衣天使致敬。近日，網上更盛傳他私下與公司紀理人的對話，直言如有需要他願意再次披起白衣上陣抗疫，此翻說話令不少網友都為之感動。

毛不易一直非常關心前線白衣天使情況。（影片截圖）

近日網上瘋傳內地著名的娛樂經紀公司「哇唧唧哇」某員工的抗疫記錄，當中記錄了一段某巨星與其紀理人的對話，而對話的內容非常觸動人心，所以令他記憶猶深。這位巨星說道：「我曾經也是一名醫護人員，之後才成為藝人。如果真的發展到需要更多的醫護人員去前線，請別把我當一個藝人。」雖然該工作人員沒有提及到該巨星名字，不過據網友發現該巨星所指應該是毛不易。事關毛不易正是「哇唧唧哇」簽約歌手，而且他出道前曾是一名護士，所以大家猜測應該是他本人。

毛不易出道前曾是一名護士。（《歌手·當打之年》微博圖片）

另外，畢業於杭州師範大學護理專業的毛不易，已經不是第一次講如此暖心的說話。就在他創作《一直到黎明》此歌曲時，他曾經講道：「如果繼續在醫院工作，我也會去一線支援，因為我知道我的一些同學或者學長學姐已經奮戰在一線了。」不少網友見到毛不易無論在私下或在鏡頭前關心前線的白衣天使都被他感動，直言他是一位非常善良的人，大家在微博留言道：「挺感人的」﹑「絕對是一位責任感很強的人」等，是充滿正能量的藝人。

毛不易絕對是一位善良的人。（星扒鵝微博圖片）