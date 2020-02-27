【新冠肺炎】李居明卜算疫情4月平息　籲全國重播《龍珠》抗疫

新冠肺炎（或稱：武漢肺炎）疫情持續肆虐全球，玄學家李居明以玄學角度教大家如何抗疫。他早前在電台節目中提及，呼籲全國重播《龍珠》有助疫情。

李大師指出牛和龍能平定現今火毒的世運，更呼籲全國重播《龍珠》抗疫。

《龍珠》真係可以抗疫？？（網上圖片）

另外李居明親自製作13輯《李居明談肺炎》抗疫片段，繼早前教大家為口罩「加持」，他遵照「科學玄學同參正」的方針，占卜算卦預測疫情未來走勢，經玄學卜算再加科學引證，4月之後會有針對疫症的藥物面世，更準確地指出疫情可望於4月8日平息，到夏天完全消失。

但他亦表示未來一個月也不可掉以輕心，尤其是驚蟞（3月5日）前後，傳統曆法是蛇蟲鼠蟻出巢，故一定要加倍小心，慎防雞隻染病導致雞瘟出現，否則必會加劇疫情。他再三強調大家小心保重，不要諱疾忌醫，稍有不適便要延醫診治。另外李居明亦製作了防疫手册及防疫符貼免費贈送給巿民大眾。

李居明投資的新光戲院因疫情而停業，所幸新光戲院大業主羅守輝先生雪中送炭，免收半年全額租金及給予一個特惠價錢，他非常感激業主體恤租戶、共度時艱，值得行業借鏡。

新光戲院獲業主免租半年，李居明大讚這種雪中送炭的行為值得行業借鏡。（FB圖片／李居明）

重溫口罩加持法：

+ 8 + 7 + 6

李居明早前說過，2020年是火毒之年，加上二黑病符飛臨南方，代表「火毒」加會「病符」毒上加毒，而這場瘟疫又是「火熔金」，一定會傷及肺部。中國民間重視孫悟空，是因為馬騮代表新金，不怕火毒火燒，而《龍珠》是參考中國名作《西遊記》而創作出主角「悟空」；玄學上亦用「龍」及「牛」來散熱、散火毒，因此李居明認為播出《龍珠》有助抗疫。