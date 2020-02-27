肥媽與丈夫險遇空難　嚇到爆喊：人真是很脆弱

肥媽（Maria cordero）和丈夫Rick經常四圍飛歎世界，但日前肥媽就在Facebook自爆由英國飛往馬來西亞過程中一波三折，更幾乎遇上空難，爆喊講道：「人真是很脆弱。」

肥媽和丈夫Rick相當恩愛！（肥媽Maria cordero FB照片）

肥媽指原來她跟丈夫由英國飛馬來西亞，但起飛不久，機長透露因為引擎撞到小鳥，致機件故障，只可用一個引擎降落，折返倫敦，被迫多留一晚。飛機安全落地後，她就講道：「真係好驚好驚……人真是很脆弱，好彩老公喺度，唔係我已經喊咗，真係好好彩。」

肥媽嚇到喊呀！（肥媽Maria cordero FB照片）

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肥媽成功抵達馬來西亞後，又發現自己遺留老公的呼吸機在機上，相當自責：「頭先可能我同老公唔夠瞓，一落機匆忙得濟，漏咗老公的呼吸機同藥，全部漏低喺飛機上面，我太大意了..... 我太唔小心了..... 未必所有人會知，因為老公有病的關係，肺同呼吸其實唔係咁好，所以呼吸機同藥有起事上嚟係要嚟救命，所以依家活多一日其實都賺咗。」她又感謝機組人員幫忙找到丈夫的藥物，令她倆可以平安。她又再次講道：「再一次多謝大家的關心，我同老公一切安好。」

好彩冇事！（肥媽Maria cordero FB照片）