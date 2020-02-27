【新冠肺炎】Rainbow胡心諾滯留武漢逾一個月　IG寫日記：停電了

新型冠狀肺炎（武漢肺炎）疫情持續肆虐，𡃁模胡心諾Rainbow（現名為胡淽喬/Annabella）至今依然被困在武漢。近日開始她就以每日一帖的形式，在IG上寫下日記以記錄在武漢發生的事情。屈指一算，原來她已經滯留超過一個月，最新一日第34日，她更表示自己所住的地方在半夜停電了！

Rainbow在帖文中寫道：「武漢封城後第34日，昨晚滂沱大雨半夜一點左右竟然停電了，又嚇我一跳。眼前一黑，只剩下手提電話的光線。在香港很少停電，但在這裡農村落大雨就會停電 (已經試過三次這樣) 記得有一次晚上很大風，天氣報道話陣風達六級，風雨交加，當時男朋友在熟睡，而我想去後院為車子蓋上車套，但看到外面的樹搖得沙沙聲、風吹得呼呼聲，加上外面很黑(農村光污染比較少)，已穿了防水羽絨褸的我在客廳糾結出唔出去好。我就打電話俾閨蜜，希望她能夠在電話中為我打氣，鼓勵我行出去閑聊中眼角望到神枱的紅燈忽明忽暗，



我心感不妙！！心諗，唔通有鬼？突然眼前一黑———-啊啊啊啊！

停電了！我立即回頭衝入房搵男朋友。這時原來男朋友被我的叫聲嚇醒了，我一打開房門見到他好冷靜咁開住電話的電筒功能看著我由大叫變大笑(唔係撞邪，係連自己都笑自己好細膽，咁都驚)原來太大風雨 戶外的電表入水了所以停電。

人好多時都係自己嚇自己，而係我害怕無助嘅時候，原來我的愛人一直都在身邊 ，就像黑暗中為我打燈自拍的燈光師那麼重要，不可分離。」