【新冠肺炎】《男排女將》拍攝被迫停工　鄧麗欣取消咀戲「避炎」

鄧麗欣（Stephy）周三（26日）與顧定軒（Zeno）於天水圍為ViuTV新劇《男排女將》開工，久未拍攝港劇的她，笑言閉關近兩個月是全新體驗：「好耐未試過拍一套戲拍咁耐，通常喺香港拍電影最多都係一個月就完成；我入行第一年拍過電視劇，之後咁多年都冇喺香港拍過，一開始唔係好習慣，但係拍咗咁耐之後，慢慢同劇組、演員增進感情，大家好似一家人咁，我見佢哋仲多過見我媽咪，感覺好親切。」

鄧麗欣做足防疫措施，消毒搓手液不離身。

近日疫情肆虐，Stephy直言拍攝進度也受到影響：「套戲有好多時會喺室內運動場、公共地方取景，所以好多場口都要暫時停拍，亦未知場地幾時重開。拍埋今日之後會停一停，等待消息。」作為演員拍攝時一定不能戴口罩上陣，至於有沒有親密場面需要改動，Stephy坦言原定要拍攝一場咀戲，但因為要「避炎」而取消：「原本我同Sam（陳宇琛）有場比較親密嘅戲，本身係要Kiss嘅，雖然只係蜻蜓點水咁錫，但係大家喺互相尊重嘅情況下商議過，決定借位拍攝。」

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Stephy日前貼出一則在學校的貼文在社交平台引發熱議，Stephy對此表示：「呢個誤會真係大得嚴重，我自己都寫咗一篇文章去解釋。因為我寫即時動態，喺文字上冇咁複雜，用咗單句子表達。因為戲入面我嘅球隊力圖，喺嗰個場地奮鬥同成長，我哋對呢個地方好有感情，當日亦都係拍攝第五十日，完成之後大家都好開心去慶祝，所以我就講咗幾句說話形容當下心情，我都覺得要同大家解釋返，希望大家明白，唔好太多聯想。」