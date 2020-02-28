【日本綜藝】同一套衫防寒又防暑！　93°C溫差玩命大挑戰？

由「唔準笑系列」到各式各樣的整人節目，相信不少觀眾都非常之認同，日本的綜藝節目是如此「冇底線」！最近《水曜日のダウンタウン》（WEDNESDAY DOWNTOWN）找來四位「壯男」庄司智春、西村瑞樹、團長安田以及なかやまきんに君，先安排他們在零下13°C的冰天雪地下抵擋寒風，繼而再走進80°C的桑拿房承受高溫，看看誰撐得最久！

真係聽到都覺得瘋狂。（影片截圖）

$2100預算 防寒X防暑

挑戰的最高難度，是四名參賽者都只能用3萬日圓上限（約＄2,100港幣）去購買服飾，而四名參賽者必需穿上同一套衣服去面對零下13°C以及80°C兩種極端天氣，換句話說，參賽者的裝備必需具備防寒及防暑的功能。

點擊睇吓佢哋4個用$2,100買咗啲咩：

短袖衫最不能抵抗高溫！

比賽開始的時候，四名參賽者在冰天雪地下一字排開，並將自己購得的裝備逐一穿到身上。在零下13°C冰天雪地之下，參賽者有幾厚着幾厚，有幾多十穿幾多！唯獨なかやまきんに君着到盡都有半臂曝露在寒風之中，結果不出意料，なかやまきんに君僅捱了1小時39分鐘就成為第一個舉旗投降的人。但戰地一轉到桑拿房，在80°C的高溫之下，當大家都以為穿上短袖的なかやまきんに君散熱能力理應最快、勝卷在握之際，事實證明他只能撐20分鐘，再次成為投降的第一人。最終，上局靠秘密武器「反光錫紙保溫衣」的庄司智春在雪地上撐了2小時37分，雖然在80°C桑拿頂足45分鐘仍不敵56分鐘的團長安田，但庄司智春以合計3小時22分「大熱」勝出！

睇吓佢哋嘅比賽過程有幾咁「玩命」：

+ 8 + 7 + 6