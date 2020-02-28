【浪漫醫生金師傅2】甜蜜結局令收視破記錄　全員回歸拍第三季？

韓劇《浪漫醫生金師傅2》（낭만닥터 김사부2）因為第一季口碑不俗，電視劇睽違三年推出第二季，討論度與收視皆節節上升，劇集於周二（25日）迎來大結局，不少觀眾均十分期待劇中兩條愛情線：安孝燮（飾徐宇鎮）與李聖經（飾車恩在）、金旻載（飾朴恩卓）與蘇珠妍（飾尹雅凜）的發展動向，引領劇集突破收視紀錄。

李聖經和安孝燮這條感情線終於確定關係，上演甜蜜結局。（劇集截圖）

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《浪漫醫生金師傅2》播出第16集結局，李聖經和安孝燮這條感情線終於確定關係，由女方主動「越線」，二人三度上演吻戲，浪漫滿瀉；另外一對很受觀眾歡迎的金旻載與蘇珠妍的屏幕情侶亦迎來甜蜜結局。大結局分拆成3部分播出，收視率為21.1%、25.4%及27.1%，刷新開播以來自身的最佳成績之餘，更打破了上季最高收視24.7%紀錄。

SBS演技大賞得主韓石圭（飾金師傅）透露《浪漫醫生金師傅》有望拍攝第三季。（劇集截圖）

劇中的靈魂人物、飾演天才醫生「金師傅」的韓石圭分享終映感受：「通過了金師傅學到了很多東西，對我來說真的很有意義。第2季開始之前，演員、導演、工作人員們都非常緊張，觀眾們在第一集就給予我們支持，真的覺得踏實很多。」在終映後網民紛紛要求電視台以原班人馬開拍第3季，他又似乎透露了一些訊息：「如果有機會，我會帶著對第3季的希望、期待等待着。」電視台發言人對此表示持開放態度，讓一眾網民紛紛留言，希望第一季的姜東柱（柳演錫飾）、尹書靜（徐玄振飾）還有都仁範（梁世宗飾）都能回歸！