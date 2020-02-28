【新冠肺炎】黃心穎IG呼籲不要棄養寵物：沒有證據顯示狗隻會感染

黃心穎早前領養了一隻黑色唐狗BB。（IG/ @jacquelinebwong）

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情令全港人心惶惶，漁護署今日（28/2）凌晨發稿指一隻居於肺炎確診者家中的狗隻，對新型冠狀病毒測試呈「弱陽性反應」。狗隻的口腔及鼻腔被驗出有新冠病毒，但牠並無任何相關病徵，相信可能只是因狗隻周圍舔，而令口及鼻帶有病毒。而漁護署亦沒有證據顯示寵物會感染而發病或傳播病毒給人。

她上載了Love的照片並呼籲大家不要棄養寵物。（IG/ @jacquelinebwong）

早前黃心穎（Jacqueline）領養了一隻黑色唐狗BB，並命名為Love。她今日（28/2）在IG上載了Love的照片並呼籲大家不要棄養寵物：「There is NO evidence that dogs can be infected with Covid-19 ok. So don’t let this human stupidity be more viral than the actual virus itself please. （沒有證據顯示狗隻會感染新冠肺炎。不要令人類的愚蠢變得比實際病毒可怕。）」加上hashtag #不要棄養，森美、湯洛雯都有齊齊畀like。

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