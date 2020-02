【新冠肺炎】黃心穎IG呼籲不要棄養寵物：沒有證據顯示狗隻會感染

黃心穎早前領養了一隻黑色唐狗BB。(IG/ @jacquelinebwong)

新冠肺炎(俗稱:武漢肺炎)疫情令全港人心惶惶,漁護署今日(28/2)凌晨發稿指一隻居於肺炎確診者家中的狗隻,對新型冠狀病毒測試呈「弱陽性反應」。狗隻的口腔及鼻腔被驗出有新冠病毒,但牠並無任何相關病徵,相信可能只是因狗隻周圍舔,而令口及鼻帶有病毒。而漁護署亦沒有證據顯示寵物會感染而發病或傳播病毒給人。

她上載了Love的照片並呼籲大家不要棄養寵物。(IG/ @jacquelinebwong)

早前黃心穎(Jacqueline)領養了一隻黑色唐狗BB,並命名為Love。她今日(28/2)在IG上載了Love的照片並呼籲大家不要棄養寵物:「There is NO evidence that dogs can be infected with Covid-19 ok. So don’t let this human stupidity be more viral than the actual virus itself please. (沒有證據顯示狗隻會感染新冠肺炎。不要令人類的愚蠢變得比實際病毒可怕。)」加上hashtag #不要棄養,森美、湯洛雯都有齊齊畀like。

