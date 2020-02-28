【新冠肺炎】與支援武漢護士隔空擁抱　彭于晏：平安歸來請你睇戲

新型冠狀病毒（COVID-19）仍在繼續肆虐，不少前線醫護都在自己的「戰衣」上寫上偶像的名字，為自己加油打氣，而藝人們見到後也紛紛作出回應，支持一線工作人員。

日前，在中國電影頻道的《戰疫故事》直播中，彭于晏為一名浙江馳援湖北醫療隊、衢州市人民醫院護士趙凱旋送上隔空擁抱。

他頭戴cap帽，留有鬍鬚，身穿T恤，戴了一副圓框眼鏡，想必最近應該沒有外出，雖然不加修飾，但依然有型。在向對方打招呼時，還不忘搞笑一番，除下眼鏡告知對方「我是真的彭于晏」。

彭于晏幽默又暖心。（視頻截圖）

聽說凱旋想要一個擁抱，彭于晏便即刻在視訊中給她一個隔空擁抱，「這個擁抱可能不夠真實，但是希望能夠給你力量，給你很多很多力量。」

彭于晏為對方送上隔空擁抱。（視頻截圖）

其後，彭于晏再次為凱旋打氣，祝福她一切平安，並表示：「你平安歸來，請你看電影，再給你一個真實的擁抱！加油！」令對方開心不已。同時，彭于晏還告知對方，在聽了她的故事以及她在一線工作的短片之後，給了自己很多力量，大讚她充滿愛心、勇氣，又樂觀，也為與凱旋同在前線的工作人員加油打氣，希望大家平安。

彭于晏承諾待對方平安歸來後，請她看電影，再給予一個真實的擁抱。（視頻截圖）

網友們見到後都表示很感動：「彭于晏真的超級暖啊」、「世界上怎麼有這麼好的偶像」、「不愧是男神」，還有網友笑言「看得出來彭于晏是有好好待在家了」等，都為前線人員送上祝福。

彭于晏窩心舉動獲網友大讚，還有不少粉絲羨慕這位護士。（IG@yuyanpeng）