內地新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐，導致不少藝人要停工拍攝留在家中休息，避免出門受到感染。正正因為留在家中的關係，不少藝人都化身為廚娘專研美食，而內地女星張馨予就是其中一位。在休息這一段時間裡，她研究了各式各樣的美食，在不停飲食之下她的體重增加了不少，搞到她自嘲不配做一位女演員。

張馨予最近在家休息自嘲肥了好多。（張馨予微博圖片）

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翻看張馨予的微博她最近幾乎都在曬美食，除了研製了韓式泡菜鍋之外，還有陝西傳統小食油潑麵﹑土豆泥（馬鈴薯泥），還附上不同美食的事前材料與大家分享如何炮製。而這一些美食清一色看上去都是熱量高的食物，日復一日地進食體重一定會增加，所以她目前體重已經達到「55.4」公斤，比起從前約49公斤足足胖了6.4公斤是非常之多，難怪她自己都留言說道：「我已經胖的不配做一個女演員了。」更揚言再吃兩日美食就會減肥，看來美食的誘惑真的巨大。

其實除了張馨予在家鑽研美食之外，人氣紅星楊冪亦幾乎日日進入廚房炮製美食，例如有泡飯﹑煲老火湯等，但她的體重仍然保持為45.2公斤非常輕盈。所以張馨予亦不妨可以請教楊冪如何做到食而不肥的方法喇！