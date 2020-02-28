【新冠肺炎】李居明稱播《龍珠》有助化解疫情　森美搵到替代品？

新冠肺炎（又名：武漢肺炎）疫情於全球肆虐，確診數字日漸上升，日前香港更出現第二宗死亡個案，令社會上人心惶惶。玄學大師李居明近日拍片分享「抗疫大法」，繼早前示範「口罩加持法」，即用劍指向着口罩寫個前字，同時唸口訣「臨兵鬥者皆陣列在前」，最後用彈指對口罩：「啌！啌！啌！」完成這些步驟就可以增強口罩防病毒的能力。之後他又提到有兩個生肖可以避過疫情，一個是龍，一個是牛，龍在火中出生， 可以抗疫；他提出電視台重播《龍珠》有助化解疫情，對此網民紛紛抽水，在疫症的陰霾下苦中作樂，連森美也不例外。

森美分享一張魚春飯的照片並寫道：「喺未搵到龍珠之前，我只能夠用魚春抗疫。」（Instagram／@sammy903）

森美周五（28日）在個人社交媒體分享一張魚春飯的照片並寫道：「喺未搵到龍珠之前，我只能夠用魚春抗疫。」他又標籤：「唔記得咗播龍珠」、「唯有食魚春」、「我衰」。創意式抽水連江嘉敏也留下幾個笑喊Emoji，《愛．回家之開心速遞》的「細龍太」陳偉琪（Vicky）亦留言道：「笑死咗！」；同時亦有網民突破盲點說：「唔駛驚喎，李居士話屬龍屬牛都抗到疫，你屬牛㗎嘛！」