【新冠肺炎】李雨陽食店不敵疫巿　觀塘店結業：總共蝕咗30幾萬

新冠肺炎肆虐下，香港多間食店都停止營業，甚至倒閉，飲食界叫苦連天，李雨陽亦慘成苦主之一，他去年與拍檔合股先後在觀塘和深水埗開辦泰式快餐店，惟社會運動後緊接又有新冠肺炎疫情爆發，觀塘店最終亦難逃結業厄運，於2月28日後正式關門大吉：「今晚要交吉㗎喇，做咗啱啱一年，總共蝕咗30幾萬，就係蝕咗阿仔啲奶粉錢同讀書基金囉。」

李雨陽話深水埗店都要倒貼，做唔到收支平衡。（李雨陽微博）

蝕住做仲要捱加租

李雨陽接受《香港01》記者訪問時透露，在疫巿下生意慘淡，觀塘店曾經試過一天只有幾百元營業額：「好大鑊呀，真係人工都唔夠畀。其實我哋都縮短咗個營業時間㗎喇，因為晚巿冇生意所以唔開，午巿啲人又唔出街食飯。（真係由頭蝕到尾？）又唔係嘅，其實啱啱開張、未有社運之前都OK嘅，社運嗰輪就差啲，不過後尾街坊習慣咗就好返啲。同埋因為我哋嗰時又賣埋串燒，生意叫做有好到。但又因為嗰個商地個通風系統唔夠，我哋整串燒又隔離投訴，無論我哋加風閘又好，點整都好，都好似改善唔到個通風，業主同隔離舖都唔滿意。然後後尾唔做串燒，啲生意又差返。其實上年年尾都已經同啲拍檔傾過都唔樂觀㗎喇，點知傾續約嗰時，業主仲好離地咁話要加租，同業主傾仲要全部都係變咗同個中介傾，所以我哋就決心唔做，後尾個業主又話減租叫我哋繼續做，咁就到我哋唔理佢喇。」

不過李雨陽話最近嘅財政預算案令佢見到曙光，雖然唔知幾時先會實行，但起碼會對中、小企而言係好消息。（資料圖片）

宣布懷孕沖喜！

雖然生意失利，但李雨陽亦有喜訊公布，公開太太懷第二胎，湊成一個「好」字：「預產期係9月9號。初初太太都話好擔心，有壓力話想要個女，但我自己就唔會介意嘅，生仔生女都好，咁而家知道係女，我哋都好開心，好似中咗六合彩咁。（阿仔知道做哥哥未？）佢知道喇，有阿妹之前，阿仔就癡我多啲嘅，但佢知道阿妹就嚟出世之後，佢就成日都攬住我太太。」而在新冠肺炎肆虐之下，李雨陽自認生活未受疫情嚴重影響：「其實疫情爆發之前，我哋都多數留喺屋企，得閒先落吓公園。即使係而家，如果係天氣好，我哋都會去啲空矌嘅地方，但一定都會隨身攜帶口罩同消毒液，同埋我哋都唔會畀佢周圍摸。」李雨陽亦都感恩香港開電視有節目做，希望《Fit開有條路》可以長做長有。

李雨陽微博公開太太超聲波照片。（李雨陽微博）