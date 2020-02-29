【晚吹】便利店店員自爆奇遇：試過問螺旋激凸係未好用啲

唔少人都覺得便利店店員係嬸嬸、獨男，但原來有唔少係大學生。

最新一集《晚吹- 又要威又要戴頭盔》請嚟幾位已離職嘅便利店店員做嘉賓，主持之一嘅余迪偉，對於便利店最好奇嘅，係客人買安全套時嘅模樣，到底係大方定遮掩呢？「唔會刻意遮掩，有啲甚至問螺旋激凸係未好用啲。」除咗螺旋激凸之外，亦有遇過客人問店員應該買咩size嘅安全套，向素未謀面嘅店員問啲咁私人嘅問題，通常又會點答呢？「我用對方個鼻去區分。」除此之外，佢哋都試過被問便利店有冇賣無事後丸、顏色筆、甚至係無得充值嘅八達通……

好多香港人買安全套時都會買一大堆嘢去遮掩，反觀內地客就較為大方直接。

比起台灣、日本嘅便利店，香港嘅真係非常失色，問到邊啲貨擺極都無人問津，原來唔同地區都有唔同玩法，例如九龍灣區嘅政治書擺極都賣唔出，但喺屯門區就深受內地客人歡迎。另外， 絲襪、紙內褲、成人雜誌甚至係雪茄，原來都係便利店不受客人歡迎系列嘅商品，對於便利店有雪茄賣，相信好多人都未必知。

原來撈麵係伏嘢……

問到便利店伏位，其中一位嘉賓就話，好多人都以較後嘅商品新鮮啲，但原來唔是的。「有時將比較新嘅反而擺最出，呢樣係高層諗出嚟，所以提醒觀眾，，如果真係要拎最後嘅貨，一定要睇日期。另外，撈麵亦都好伏，因為好多時都會煮好，擺到有人買為止，再煮兩嘢，又軟又爛，唔會好食，同埋啲飲品，好似朱古力咁，通常都係有色但淡到同水一樣味。」

便利店伏位逐格睇