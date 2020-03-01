【新冠肺炎】金泰希劇組疑有人中招　《再見媽媽》暫時停拍

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新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情威脅全球，南韓亦發生嚴重社區爆發，確診人數已超過3500宗。新冠肺炎同樣威脅韓國演藝圈，今天（1日）I.O.I出身的24歲歌手請夏身邊兩名工作人員確診外，金泰希新劇《再見媽媽又再見》劇組中，亦有工作人員疑似中招，臨時取消今天的拍攝。

金泰希和李奎炯等人正在拍攝韓劇《再見媽媽又再見》，可是新劇開播第二星期，今日就傳出現場一名工作人員出現疑似新冠肺炎症狀，而該工作人員正在等待病毒檢測結果，並自我隔離當中。由於有工作人員疑似染病，劇組臨時取消今天的拍攝。相關人士透露，若檢測結果為陰性，拍攝則不受影響；相反確診的話，現場演員及數百名工作人員的拍攝必須立即終止，或可能影響到劇集之後的播出，粉絲都非常擔心。

今天傳出《再見媽媽又再見》劇組工作人員出現武漢肺炎病症。（劇照）

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兩名工作人員確診　請夏返韓後自我隔離

早前韓國傳媒爆料，兩名從米蘭時裝周工作回國的韓星工作人員確診後，請夏一直是被猜測的對象之一。今天，請夏所屬公司M&H娛樂終於發聲明指，其中兩名與請夏參與國外行程的工作人員證實確診，而請夏於上月24日回國後亦有接受隔離檢疫。公司指請夏與相關工作人員的檢疫結果均為陰性，將繼續進行自我隔離。請夏短期內所有行程全面取消，粉絲都表示希望偶像能避過疫情，同時韓星停工與否又一次成為話題。

請夏從米蘭回國後，一同行工作人員確診武漢肺炎。（FB/@ChungHa.MNHent）

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