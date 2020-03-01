【法證先鋒IV】李施嬅指飾演死屍最辛苦：認得出這個演員是誰嗎？

重頭劇《法證先鋒IV》正在熱播，首集取得電視直播33點高開收視，超過215萬觀眾收看，成為自2012年以來首集最高直播收視劇集。女主角李施嬅當然相當興奮。戲中Selena飾演法醫科高級醫生Dr.Man，要記大量專業用詞，但佢就話最辛苦嘅唔係自己﹗

李施嬅喺劇中飾演法醫。（IG：@selenaleelalee）

法證系列真係有好多屍體。（IG：@selenaleelalee）

Selena呢日貼出一張劇照留言話：「有得見Dr Man通常都無好下場。又要做死屍，又要裸體。所有演死屍的演員，是最辛苦的。認得出這個演員是誰嗎？#鐵床好冰凍#專業的演員。」

李施嬅話戲中最辛苦嘅一定係扮屍體嘅演員，仲叫大家估下係邊個。（IG：@selenaleelalee）

照片中見到Selena著上全套保護裝備，鐵床上有一名演員裸體上陣扮死屍俾佢解剖，原來唔係臨時演員，而係黃祥興親身上陣﹗佢亦留言向Selena致謝：「你讚我，太開心了﹗」其實劇中飾演法醫嘅Selena，每次去到呢個場景都面對一眾赤裸身體，之前已經分享過見盡唔同身材男性屍體扮演者，簡直係大開眼界﹗

答案係黃祥興。（IG：@stefanwch）