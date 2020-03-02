【新冠肺炎】《東張》訪問武漢港人　Rainbow指行超市係放風時間

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）仍然情況嚴重，而且有港人滯留在武漢已經有一段時間，港府準備用包機接載滯留湖北的香港人回家，《東張西望》訪問了昔日「o靚模」胡淽喬（前名胡心諾，Rainbow）在武漢的生活，以及她放棄回港機會的原因。

昨天（1日）《東張西望》訪問了兩位在武漢的港人，李先生因探患病外母而滯留武漢，今日終於收到消息，港府會於星期三派專派接當地港人回港，李先生表示終於放心，亦不擔心回港後再被隔離，更指這是應該的，他說：「如果我哋唔被隔離，香港人都會好擔心，如果自我隔離，搞到成幢樓，人哋都會好驚，所以政府隔離呢樣嘢係好嘅。」

《東張西望》仲訪問埋Rainbow。（螢幕截圖）

《東張西望》亦訪問了滯留武漢的Rainbow，雖然港府已有包機接港人回港，但早前Rainbow已說過會陪男友一直留守，所以今次也沒有選擇坐機回港，她說：「我當咗我男朋友係我屋企人，所以呢個時候留喺屋企人身邊都係好正常。」Rainbow現身處於武漢市中心外一小時車程的農村，該村約有200人，她解釋自己年頭飛往北京與在網上認識的男朋友見面，然後一起到武漢，她指當時是知道有武漢肺炎，但官方只指是有限度人傳人，她感到「唔係咁簡單」，所以也有準備口罩。

她更帶著《東張西望》參觀武漢，除了大街，還有超市，更表示這是難得的放風情況。

Rainbow自己拍埋片畀《東張西望》，認真有人。（螢幕截圖）

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Rainbow更說：「因為我男朋友喺呢度，我唔係掉低佢返香港，其實嗰陣知男友要嚟武漢，已經有心理準備，如果我阻止唔到佢去，不如我同佢一齊去。呢啲時間無論武漢點都好，我都希望可以陪到喺我男友身邊，如果我一個人喺香港好安全，而佢喺武漢，我係點都唔會放心。」

《東張西望》更搵返佢以前啲相。（螢幕截圖）