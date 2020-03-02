【新冠肺炎】陳鈺琪居家隔離玩直播　爆做臨記辛酸：一場戲得35蚊

去年內地推出新版《倚天屠龍記》大受歡迎，棒紅飾演趙敏一角的陳鈺琪，令她成為新一代女神代表。看上去她的演藝事業似乎一帆風順，年紀輕輕就已經是廣為人知的大明星，其實在成名之前她熬過不少苦頭的。就在近日因為內地新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）停工的影響下，她就在家隔離玩直播與粉絲們分享人生經歷，原來她做過不少次臨時演員（俗稱：茄喱啡），還自爆當時薪金只是有35元人民幣(約38港元)而已，是她人生中第一筆工資。

陳鈺琪去年因為《倚天屠龍記》爆紅。（《倚天屠龍記》微博圖片）

現年27歲的陳鈺琪是成都人，在讀大學的時候她是學表演與副修會計的，因為一次偶然的機會之下就做了第一次臨時演員：「那個時候班裡面讓同學一塊去跑龍套，然後報名。剛好那一天是缺人他們叫我了，因為那天放假是周六的下午，反正也沒事就去了。去了以後在那兒等了一整天，是個冬天然後當時穿了一件賣燒烤的服務員衣服，只是端著盤子給大家上菜的服務員，那天等了十多個小時，才開始要拍我們那一場戲，結果那時下了一場大雨，又沒有地方可以躲雨，然後到了一個停車場，也是一個很陰冷濕冷的感覺，那場戲也沒有拍成，然後那一天我得到我人生中第一筆工資，我記得當時是35塊錢。」陳鈺琪還笑言雖然拿了35元人民幣的工資看似賺了一筆，事實上她坐車去拍戲的錢就已經用了37元人民幣（約41港元），自己還倒貼了2元人民幣。

陳鈺琪直播同大家分享演藝經驗。（影片截圖）

陳鈺琪做特約演員。（鵝組兔區CP微博圖片）

畢業於四川大學錦城學院藝術表演專業的她，就在大學四年級臨畢業的時候，她一度感到前路迷茫，根本不知道自己可以做一些什麼。就在那個時候在朋友的建議之下，她們就齊齊進入劇組。因為不是著名的院校學習表演，她們經常被看不起：「那時候是200塊一天，那個叫特約沒有台詞，可能舉個托盤﹑扇子﹑領個燈籠走在皇上身後這樣子，那時候拍戲是大家蠻不相信一個新人能夠演好戲，所以他們也不敢給重要的台詞，其不是像我們學專業的出來的，所以他們不是特別地的放心。200塊錢你得全天候著那兒等著大家，需要你的時候就過去，不需要你的時候就候著，那兒需要你你就要去那兒，隨叫隨到的那一種。」這種生活經歷了幾年之後，最終在她的堅持之下在拍攝《大話西遊3》的時候，認識了片中的女主角唐嫣，就被唐嫣相中納入旗下。

堅持了多年就在2019年最終當上了女主角，在《倚天屠龍記》中飾演趙敏，因為長相甜美加上女扮男裝夠英氣的關係，令她有「最美趙敏」之稱。接下來她亦有多部劇集推出，包括《兩世歡》（熱播中）﹑《月上重火》等，不少網友眼見她的成名之路過得不易亦非常感意外，更直言被她的真誠打動，重燃起相信夢想的可能了。

陳鈺琪因為不是名校出身被看不起。（陳鈺琪微博圖片）