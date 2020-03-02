【新冠肺炎】陳健安上獅子山執垃圾感難忘：覺得自己污糟

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情肆虐下，香港人心惶惶唔敢聚會，好多人一兩星期無踏出家門，如果真係想外出都會揀戶外及偏遠地區，行山係唔少人嘅首選，不過亦衍生出另一個問題就係令山上垃圾量暴增﹗ON仔陳健安呢日同一班朋友上獅子山執垃圾，數量非常驚人，佢仲話：「啲人心態就係愈無人地方掉落去無人發現。」

ON仔相約朋友上獅子山執垃圾。（IG：@on_callstar）

ON仔話：「今日第一次行山執垃圾之後，我覺得自己好污糟。好記得行到20分鐘左右，到第一個point，有舊大石，大家可以休息一下，然後向下一睇，嘩，咁快打大佬？心入面開始盤算，真係執？然後又諗，越無人行入去就更加要走入去執，總要有人去執，況且今日目標清晰，唔係嚟嘆風景。」佢喺IG Story上載多條片段，見到垃圾量真係好驚人，唔少口罩、膠樽，應該都係近日嘅行山人士遺留落嚟。

垃圾量相當驚人。（IG：@on_callstar）

剛開始執垃圾不到20分鐘，垃圾袋已經滿咗7成，最終行三個多鐘頭再搵垃圾集棄置，整個行程令ON仔：「我覺得自己從頭頂到腳趾尾都好污糟，好想返屋企即刻沖涼，又唔想搭任何交通，因為覺得自己污糟，怕整污糟人哋㗎車，乜都怕。講咁多都係希望大家理解多啲每個崗位面對嘅困難同心理關口，互相尊重之外，行為上都有所改變，例如有啲膠樽係出現喺危險斜坡上面，清潔者就會因為我亂拋，而要面對呢個跌落山嘅風險。」並提醒大家要記得自行帶走垃圾。

ON仔此行「滿載而歸」。（IG：@on_callstar）

+ 9 + 8 + 7

陳健安留言全文：

今日第一次行山執垃圾之後，我覺得自己好污糟。

事緣係咁，

Van:「喂，不如行山執垃圾？」

我:「好呀🙂。」

就係咁，Van就負責去統籌，例如揀路線，就要諗吓大家嘅能力，因為一行十幾人，又唔知大家有無行山經驗等等，又例如準備gear，買垃圾袋、夾夾、手套等等。

好記得行到20分鐘左右，到第一個point，有舊大石，大家可以休息一下，然後向下一睇，嘩，咁快打大佬？心入面開始盤算，真係執？然後又諗，越無人行入去就更加要走入去執，總要有人去執，況且今日目標清晰，唔係嚟嘆風景。

冇諗過大半個人咁高嘅垃圾袋咁快就滿左七成，然後又開始諗，執到幾時？

「個袋滿哂咪走囉。」

先廿分鐘，咁快就7成，預計仲有三粒鐘行，負重十幾磅咁行，好辛苦喎。

然後就將垃圾平均分開，每人都拎啲，好在人多，而大家都好明白事理。

行左四個幾鐘左右，接近尾聲，喺沙田坳落山途中見到一個斜坡下面有大量垃圾，我同魚佬估計過有路行落去，諗住盡執，到真係行埋去，發現好污糟，又有好多飛飛，確定我哋自己無眼罩，唔夠gear，就唯有放棄。

真係尾聲喇，大家負重幾個鐘都好攰，問題又嚟，要搵垃圾站，行左差唔多半個鐘先搵到，搞掂，亦唔該垃圾站姐姐咁啱開門俾我哋掉垃圾。

最後我覺得自己從頭頂到腳趾尾都好污糟，好想返屋企即刻沖涼，又唔想搭任何交通，因為覺得自己污糟，怕整污糟人哋㗎車，乜都怕。

講咁多都係希望大家理解多啲每個崗位面對嘅困難同心理關口，互相尊重之外，行為上都有所改變，例如有啲膠樽係出現喺危險斜坡上面，清潔者就會因為我亂拋，而要面對呢個跌落山嘅風險。

最後，

⚠️「請自行帶走垃圾」⚠️ .

#初登獅子山

#大自然下人人平等