陳柏宇分享歲半囡囡落力清理腳皮　網友：好唔衛生喎﹗

陳柏宇不時上載一家三口生活照（IG：@abigail92518）

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情肆虐下，大家都提高警覺減少外出聚會，除咗外出一定要戴口罩，仲要不停洗手消毒保持衛生。陳柏宇（Jason）同太太符曉薇自囡囡Abigail出世後不時上載新相，分享囡囡成長趣事之餘亦多次引起熱議，呢日Jason又被網民鬧：「好唔衛生﹗」到底發生咩事？

連日來陳柏宇都同囡囡留喺屋企。（IG：@abigail92518）

連日來陳氏一家都盡量唔外出，留喺屋企享受親子樂，早幾日已經上載過1歲半嘅Abigail，同家中長輩一齊「打麻將」嘅相片，被網友溫馨提示非常時期唔應該咁做。

非常時期真係唔應該打麻將。（IG：@abigail92518）

Jason呢日又上載幾張連環圖，今次得返佢同Abigail兩父女，見到Abigail趴喺地下全神貫注研究新事物，而佢嘅目標竟然係爸爸隻腳﹗見到佢左手掂住爸爸右腳腳板底，然後用小手幫爸爸清理腳皮。雖然互動係溫馨，但呢個非常時期睇嚟就有欠衛生，網友紛紛留言：「好唔衛生喎﹗」、「阿標隻手摸完後…再撩阿標媽個口…救命呀～」

Abigail忘我地幫柏宇撕腳皮。（IG：@abigail92518）