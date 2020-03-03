林夏薇飲食生意蝕大本　做良心老闆唔炒人：一齊努力渡過難關

TVB娛樂新聞台主播王鎮泉（Jeoffrey）日前就去到林夏薇投資位於山頂的食肆視察環境，了解在新型冠狀病毒肺炎疫情下，薇薇的生意有沒有受到影響。薇薇直指山頂麵店生意大跌3成，而火鍋店亦改為只做點心。雖然生意冷清，但薇薇就稱不會向員工開刀，會與員工共渡時艱。

薇薇提醒員工上班時要注意的防疫細節！（電視截圖）

同時又為員工加油打氣！（電視截圖）

薇薇近年拓展飲食業，開設多間點心店、麵店和火鍋店，獲不少圈中好友撐場。但最近受疫情影響，她直認煞停位於北角的火鍋生意，而山頂麵店因沒有遊客而令生意大跌3成。雖然蝕了不少錢，但薇薇亦在「疫市」下經營好餐廳，做足防疫措施，吸引不少熟客和本地人幫襯。

向大家一一展示防疫法寶！（電視截圖）

點解下圖睇薇薇做嘅防疫法寶！

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薇薇亦坦言：「我自己本身就冇裁員，對於現有嘅員工，我哋都好坦承同佢哋商量，而家嘅擴展計劃會放慢，最緊要大家有商有量，一齊去努力渡過呢個難關……火鍋店我冇做一段時間，主要做返麵店同點心店，火鍋店就變咗繼續做點心。」而薇薇對員工的專業態度有信心，盼以口碑和環境吸引食客：「盡做，因為好多嘢冇辨法預料，見步行步喇！」

直認生意下跌！（電視截圖）

另外，薇薇稱自己多了不少時間在家，亦會在閒時向老公請教做生意。她亦花多了不少時間追劇：「港劇、台劇、西班牙劇、美劇同日劇都有，死喇，睇完戲癮又發。當你成日喺屋企都真係好想出嚟做啲嘢。（如果你拍劇，先生支唔支持？）講真，佢不嬲都支持，只不過有時太誇張，嗰陣結完婚都冇咩機會見面，而家就多啲時間見面，但我哋兩個都係工作狂。」