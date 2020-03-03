【早霸王】女聽眾打算隆胸激發老公性趣　小儀：結果未必係你想要

女聽眾打算隆胸去引起老公嘅性趣。

《早霸王》嘅「答案之歌」環節，每次都會以叱咤場刊內嘅歌詞去幫忙聽眾解籤(困)，至於準定唔準？其實都好睇當事人嘅心態。女聽眾Wing兩個星期前曾打電話去呢個環節，而當時心中嘅困惑係老公喺出面有無第二個，到今日，Wing再次致電，佢先係表示用咗小儀、森美所教嘅方法，但成效不大，佢仲話同老公結婚14年，每次想「行埋」時，對方就話以好攰為理由，並加上一句「你係狼虎之年，而我係漏氣嘅汽水」。

小儀認為成件事都好錯。

為引起老公性趣，Wing竟然萌生隆胸嘅念頭，小儀同Marco聽到之後即時覺得唔可行，並問Wing老公係未曾經表示對大胸女士感興趣，Wing就話老公只係咸濕，又解釋曾在《在晴朗的一天出發》聽過阮子健指出，如果男士要預防前列線癌，最好每個月發射21次，兩位主持聽到Wing話「佢唔係唔肯，但唔多囉比起以前」之後，都不約而同咁話「咁佢唔係零嘛」，並指唔係男士對醫學美容嘅接受程度都有差別，而「得出結果未必係你想要」。小儀亦問Wing：「老公話你係狼虎之年，會唔會你好喉擒?有啲男士追求初戀的含蓄。」而Marco亦謂:「你要令佢開心同舒服」