《On Call 36小時》童星原來係劍擊高手　吳諾弘為港奪奧運資格

吳諾弘喺《On Call 36小時》第一集就已經出現，仲同馬國明、楊怡有對手戲。（影片截圖）

無綫喺深夜重播《On Call 36小時》，劇集除為馬國明帶來大馬視帝嘅榮譽之外，亦為鬱怡帶來羅仲謙呢位絕世好老公。其實除咗幾位主角外，劇中有兩位小演員今時今日亦已喺唔同嘅界別，大家又唔知有無留意呢？

小時候嘅佢又拍劇又要練劍，仲要加埋讀書，好忙。（微博圖片）

喺第一集開播無耐，飾演暖男醫生「一件頭」嘅馬國明，喺路上向對一名被汽車撞倒嘅學童杜梓霖進行急救……劇中飾演杜梓霖嘅其實正正就係香港男子劍擊運動員吳諾弘，現年20歲嘅佢，上月底成功與劍擊隊隊友爭取男子花劍4項奧運資格，勇闖世界盃4強，非常威水。



吳諾弘喺拔萃男書院讀到中五時，佢決定休學，全心投入港隊。（微博圖片）

吳諾弘4歲已經開始拍戲，《宮心計》、《巨輪》都有佢嘅蹤影，不過，比起拍劇，佢似乎對劍擊更有興趣，三年級開始打學界比賽，小四至小六已經三度蟬聯全港小學學界個人花劍冠軍。2012年，吳諾弘考入名校拔萃男書院，不過喺中五嘅時候，吳諾弘毅然休學，原因係佢覺得運動員黃金期短暫，所以休學並正式加入港隊。而之前劇集《是咁的，法官閣下》其中一幕係智賢跟關禮傑喺終審法院格劍，吳諾弘就以動作指導身份為呢一幕提出意見。

張小倫、張家朗、蔡俊彥及吳諾弘組成的香港男花代表隊，在世界盃團體賽得第四名，繼續向東京奧運目標邁進。（資料圖片）