【開心速遞】最性感女角細龍太陳偉琪靚相合集　頭號勁敵一定係佢

無綫高收視處境劇《愛‧回家之開心速遞》入面有不少樣靚身材正的女藝人參與演出，不過由於劇情和播放時段是合家歡的關係，她們在劇中都不會以性感形象示人，基本上個個都打扮得好密實，最多也只是着下短裙騷下美腿，又或是着下運動bra top曬下腹肌，就算有一集講熊若水 (呂慧儀飾) 和熊心如 (蘇韻姿飾) 去水上樂園玩，都會在泳衣外加上T恤短褲遮一遮。

細龍太私底下好Sexy。(IG@vthechan)

然而這些女藝人其實也有好性感迷人的一面，當中要數最性感的一定要飾演細龍太的陳偉琪 (Vicky) 以及飾演Venus的鄺潔楹 (Judy)，兩人的IG上都有不少索爆性感靚相任睇。在外國長大的Vicky有着鬼妹仔性格，平日的衣着打扮亦比較open，她亦不介意同大家開心share她的水着look等性感造型，大曬天賦本錢。而Judy就是因為拍攝TVB旅遊節目《3日2夜》，有時候需要性感上陣，在鏡頭前穿上泳衣又或是要浸溫泉示人。

Judy都好sexy呀。(節目截圖)

《香港01》電話訪問了Judy，問她可會覺得自己是Vicky的勁敵，以及是否覺得自己性感，她說：「我都覺得vicky身形好正，有前有後。但頭號勁敵，我一定唔係啦。我又唔係高挑身形，身材亦無咩特別。其實大家睇我喺劇入面定還是劇外，衣著都係以tshirt外套牛仔褲為主。《3日2夜》嘅泳衣鏡頭都只係因為節目item嘅需要，同埋普通人去浸溫泉都係着泳衣架嘛。其實睇番我IG嘅相，都唔會搵到太多性感或泳衣相。」至於Vicky就不認為自己是劇中最性感的女生，她說：「哈哈，當然唔係，性感唔係衣着，而係一種態度或自信嘅感覺。其實我覺得好多女性都有性感嘅一面，即使唔係穿着好少布。 」

點擊下圖逐格睇Vicky以及Judy嘅靚相：