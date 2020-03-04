容祖兒巴黎演唱會因疫情取消　火車站自彈自唱撫慰隨行粉絲勁窩心

雖然Joey的世界巡迴演唱會巴黎站不能如期舉行，但她也在當地火車站演唱了一曲。（影片截圖）

Joey的巴黎演唱會無奈取消，祖兒在IG上載她在巴黎火車站的Busking片段。一向出名愛鍚歌迷的她，在出發荷蘭海牙火車站遇上幾位粉絲，剛巧附近有一座鋼琴，她說：「既然一場來到，都要表演一下，我哋嚟個Busking，有4個觀眾。」說罷她即席自彈自唱首本名曲《啜泣》給追隨她的粉絲聽。其中一位粉絲表示「近距離嘅演奏，你知唔知我心臟停左（咗）幾耐」，不少人都表示非常羨慕，覺得這幾位粉絲超過幸福。

粉絲留言：

Joey留言說︰「Love in Paris火車站。經過與主辦單位一直緊密的聯繫，對於《love in Paris》這場期待已久的演出，我們最後決定取消。昨天準備出發荷蘭海牙的時候，在火車站遇上四位同行奶粉，他們本來也打算去看巴黎站，為了安撫一班苦主，火車站又剛好有部鋼琴，小妹決定即場演奏我的首本名曲。」Joey愛錫粉絲的舉動，獲好友鄭秀文、方力申、經理人霍汶希（Mani）讚好，Mani更留言說︰「只要對音樂有熱誠，任何地方都是舞台。」

Joey唱完歌，興奮大叫：「好嘢！巴黎都開到騷！」（影片截圖）