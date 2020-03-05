堺雅人大戰木村拓哉　春季日劇陣容強勁邊個係最後贏家？

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情肆虐全球，不過2020年東京奧運將如期於7月舉行。為了避開奧運檔期，日本各大電視台都將年度重頭劇提前在4月開播，今年的春季日劇陣容可謂非常強勁。先有最受注目，由堺雅人主演的《半澤直樹》第二季，還有織田裕二和鈴木保奈美合演的《金裝律師》續集，連木村拓哉亦自爆開拍《BG~身邊警護人》續集。春季劇有大量一線明星出現，相信劇迷一定十分期待。

《半澤直樹》於2013年播出時，平均收視錄得28.7%，大結局更取得42.2%的高收視，創下了日劇神話。（《半澤直樹》劇照）

TBS電視台神劇《半澤直樹》於2013年播出時，平均收視錄得28.7%，大結局更取得42.2%的高收視，創下了日劇神話。當時劇集紅遍日本和亞洲，主角堺雅人的台詞「以牙還牙，加倍奉還」更成為經典對白。相隔7年終於推出續集，再次找來堺雅人出演半澤直樹。續集講述半澤直樹被公司調派到子公司——東京中央證券工作，他繼續揭發公司不正當的勾結和黑幕，據指經典對白「雙倍奉還」將再次出現，未知續集會否也創出新的流行語。

富士電視台劇集《金裝律師》改編自美劇《Suits》，由經典劇集《東京愛的故事》老拍檔織田裕二和鈴木保奈美主演。《金裝律師》2018年首播時極具話題性，劇集講述金牌律師（織田裕二飾）為了贏官司不擇手段，多次令鈴木開設的律師行遇上麻煩事。續集將由原班人馬開拍，鈴木更透露今次律師樓的佈景會比首集更華麗。

《金裝律師》由經典劇集《東京愛的故事》老拍檔織田裕二和鈴木保奈美主演。（《金裝律師》劇照）

由木村拓哉主演的《BG~身邊警護人》描述了民營保鏢公司的保鏢們日常工作的現實，以及必須「徒手」面對左右生命的各種緊迫情況。木村拓哉飾演任職於保鏢公司的保鑣「島崎章」，過去因為某事件而從保鏢界隱退擔任民間保鏢，由於公司的警護課新成立保鏢專案，令他決定復出。

雖然電視台未正式公布《BG~身邊警護人》續集開拍的消息，不過日前木村拓哉在微博上載神社參拜相，自爆拍攝《BG》續集中。在日本，除了是大河劇，否則幾乎99%的劇集都是即拍即播，所以《BG~身邊警護人》續集很大機會亦會在春季播出，到時將會上演堺雅人大戰木村拓哉。