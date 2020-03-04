【新冠肺炎】MC Jin疑因疫情受到歧視　IG發文為亞裔群體勇敢發聲

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，並逐漸擴散到多國，造成各地人心惶惶，甚至引發新一波「排華潮」。不少身處海外的亞洲人都被視作「帶菌者」，病毒引發疾病之外，更掀起種族歧視。在美國社會、網上都有不少歧視亞裔群體，或者從中國來的人的言論及行為。定居美國的MC Jin（歐陽靖）今日（4日）在IG發文，疑似暗示自己亦是被歧視的一員。

MC Jin（歐陽靖）現時定居美國。（資料圖片）

MC Jin在IG寫道：「So you mean to tell me I have to deal with the corona virus and corona racists?! SMH(Shake my head). Be safe out there my Asian brothers and sisters.」（所以你是要告訴我不僅要應對新冠肺炎，還要應對種族歧視嗎？我的亞洲兄弟姊妹們一切小心。）疑似是對近日亞裔群體受到歧視而作出回應。不少網民都留言表示支持，更敬佩MC Jin勇敢發聲。

MC Jin今日（4日）在IG發文，疑似是對近日亞裔群體受到歧視而作出回應，不少網民都留言表示支持，更敬佩他勇敢發聲。（IG@iammcjin）

其實MC Jin是在美國出世長大，雖然他曾在2008年返香港發展，更因為拍電影、拍劇、做主持成功入屋，但在2014年，他因為要照顧身在美國的太太及囝囝，決定回流美國。直至2017年MC Jin以Hip-hop Man的身份參加內地節目《中國有嘻哈》，打入內地市場，但非常重視家庭生活的他，還是決定與太太及兩個囝囝一家四口定居美國。而對於近日不少亞裔人士受到歧視，MC Jin在IG上為大家發聲，備受讚賞。

MC Jin曾以Hip-hop Man的身份參加內地節目《中國有嘻哈》，他在節目中大展實力，更廣東話、國語、英文切換自如。（影片截圖）

MC Jin在2018年獲邀參加內地選秀節目《青春有你》（《偶像練習生》第二季）擔任說唱導師，再次跟張藝興和李榮浩合作，更有蔡依林做舞蹈導師。（微博@愛奇藝青春有你）

事實上MC Jin不是第一次為華人發聲，拉美裔Rapper Lil Pump曾在歌曲《Butterfly Doors》中唱出了辱華的字眼：「They call me Yao Ming cause my eye real low Ching Chong！」，除了諷刺華人的眼睛較細之外，「Ching Chong」是一些外國人聽不懂中文時，用來形容中文的詞語。而身為Rap界名人的MC Jin，就創作了一段Rap，短短一分鐘的時間，每一句都擊中Lil Pump的無知，而且全段並沒有一句粗口，令人相當佩服。

拉美裔Rapper Lil Pump曾在歌曲《Butterfly Doors》中唱出了辱華的字眼，而MC Jin就創作了一段Rap還擊。（IG@lilpump）

MC Jin同太太及兩個囝囝一家四口好幸福。（IG@iammcjin）