【新冠肺炎】MC Jin疑因疫情受到歧視　IG發文為亞裔群體勇敢發聲

新冠肺炎(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情持續,並逐漸擴散到多國,造成各地人心惶惶,甚至引發新一波「排華潮」。不少身處海外的亞洲人都被視作「帶菌者」,病毒引發疾病之外,更掀起種族歧視。在美國社會、網上都有不少歧視亞裔群體,或者從中國來的人的言論及行為。定居美國的MC Jin(歐陽靖)今日(4日)在IG發文,疑似暗示自己亦是被歧視的一員。

MC Jin(歐陽靖)現時定居美國。(資料圖片)

MC Jin在IG寫道:「So you mean to tell me I have to deal with the corona virus and corona racists?! SMH(Shake my head). Be safe out there my Asian brothers and sisters.」(所以你是要告訴我不僅要應對新冠肺炎,還要應對種族歧視嗎?我的亞洲兄弟姊妹們一切小心。)疑似是對近日亞裔群體受到歧視而作出回應。不少網民都留言表示支持,更敬佩MC Jin勇敢發聲。

MC Jin今日(4日)在IG發文,疑似是對近日亞裔群體受到歧視而作出回應,不少網民都留言表示支持,更敬佩他勇敢發聲。(IG@iammcjin)

其實MC Jin是在美國出世長大,雖然他曾在2008年返香港發展,更因為拍電影、拍劇、做主持成功入屋,但在2014年,他因為要照顧身在美國的太太及囝囝,決定回流美國。直至2017年MC Jin以Hip-hop Man的身份參加內地節目《中國有嘻哈》,打入內地市場,但非常重視家庭生活的他,還是決定與太太及兩個囝囝一家四口定居美國。而對於近日不少亞裔人士受到歧視,MC Jin在IG上為大家發聲,備受讚賞。

MC Jin曾以Hip-hop Man的身份參加內地節目《中國有嘻哈》,他在節目中大展實力,更廣東話、國語、英文切換自如。(影片截圖)

MC Jin在2018年獲邀參加內地選秀節目《青春有你》(《偶像練習生》第二季)擔任說唱導師,再次跟張藝興和李榮浩合作,更有蔡依林做舞蹈導師。(微博@愛奇藝青春有你)

事實上MC Jin不是第一次為華人發聲,拉美裔Rapper Lil Pump曾在歌曲《Butterfly Doors》中唱出了辱華的字眼:「They call me Yao Ming cause my eye real low Ching Chong!」,除了諷刺華人的眼睛較細之外,「Ching Chong」是一些外國人聽不懂中文時,用來形容中文的詞語。而身為Rap界名人的MC Jin,就創作了一段Rap,短短一分鐘的時間,每一句都擊中Lil Pump的無知,而且全段並沒有一句粗口,令人相當佩服。

拉美裔Rapper Lil Pump曾在歌曲《Butterfly Doors》中唱出了辱華的字眼,而MC Jin就創作了一段Rap還擊。(IG@lilpump)

MC Jin同太太及兩個囝囝一家四口好幸福。(IG@iammcjin)