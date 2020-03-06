陳曜旻情陷章小蕙　最終破產分手收場轟動全港

長居美國嘅章小蕙，近年亦轉向內地發展。（微博圖片）

曾經講過「飯可以唔食，衫唔可以唔買」嘅章小蕙近年長居美國，不過，隨著舊愛陳曜旻（白頭陳）離開，二人當年嘅一段轟動戀情再次成為網民熱話。

鍾鎮濤同章小蕙育有一對子女，與范姜素貞婚後，對方為佢再添兩女。（fb圖片)

外號白頭陳嘅陳曜旻曾經做過製衣，70年代與首任妻子朱韻琴（Sabrina）結婚，並育有一子陳子毅、一女陳小韻；離婚後，白頭陳與第二任太太鍾璧澤（Susanna）於1980年再婚，並育有兩名兒子。96年，章小蕙多次被影到與白頭陳密會，由於當時二人相差24歲，加上各自有家室，「失樂園」戀情曝光後甚為轟動。同年，正宮鍾璧澤肺癌復發，多次向媒體控訴橫刀奪愛，但仍然無阻呢段戀情嘅發展；97年金融風暴，章小蕙、鍾鎮濤投資地產失利，以物業抵押向裕泰興借1.5億元，債務如滾雪球般高達2.5億元，當時白頭陳為章小蕙做擔保人，這令他走向了破產之路。

章小蕙喺04年接拍電影《桃色》，當中更唔少裸露埸面。（影片截圖）

與白頭陳拍拖期間，章小蕙曾表示遇對方虐打並提出分手，但之後又和好如初繼續交往。02年，鍾鎮濤申請破產，章小蕙於官司勝訴擺脫債務，拋下一句「飯可以不吃，衣服不可以不買」，同年，白頭陳亦宣告生意失敗而申請破產，章小蕙亦正式與白頭陳分手。